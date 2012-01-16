به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر صیدایی در جلسه ستادی هیئت بازرسی انتخابات البرز گفت: حضور گسترده مردم کرج در انتخابات مجلس نهم موجب مایوس شدن دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد.

وی تصریح کرد: مشارکت مردم در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند خط بطلانی بر توطئه‌های دشمنان و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و بیعت با رهبری و انقلاب اسلامی باشد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان البرز درباره فعالیت هیئت بازرسی انتخابات استان گفت: حضور پر شکوه مردم نشان دهنده نقش محوری آنان در سرنوشت کشورشان است و مردم جمهوری اسلامی ایران بارها با مشارکت حداکثری موجب بطلان توطئه‌های دشمنان شدند.

وی افزود: مردم در این برهه نیز به دنیا نشان خواهند داد که همواره برای سرنوشت کشورشان اهمیت ویژه‌ای قائلند و لحظه‌ای از پیروی خط امام راحل، شهدای عزیز و تاسی از منویات مقام معظم رهبری فاصله نمی‌گیرند.

وی گفت: هیئت بازرسی انتخابات استان البرز از ابتدای ماه دی فعالیت خود را آغاز کرد و احکام تمام اعضای هیئت‌های بازرسی شهرستان‌های استان البرز نیز به آنان ابلاغ شد.

وی یادآور شد: تمام هیئت‌های بازرسی شهرستان‌های کرج و ساوجبلاغ بر اساس دستورالعمل اجرایی هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اقدامات قانونی خود را در راستای شرح وظایف محوله و روزانه گزارش عملکرد خود را به هیئت بازرسی انتخابات استان منعکس کرده که این گزارش‌ها به هیئت بازرسی انتخابات کشور ارائه می‌شود.