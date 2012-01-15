پیام شفاهی معاون اول رئیس جمهور به ولیعهد قطر تسلیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار پس از ابلاغ سلامهای گرم مقامات جمهوری اسلامی ایران به مقامات ارشد قطری , مسایل فیما بین و راههای بسط گسترش سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

شیخ تمیم ضمن تأکید بر اراده مقامات عالیرتبه دو کشور بویژه محمود احمدی نژاد و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی , بر توسعه و برنامه ریزی روابط عمیق و گسترده دیرینه دو کشور تأکید کرد و خواستار رفت و آمدهای مقامات دو کشور شد.

همچنین در این دیدار پیرامون تحولات و بیداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی و جنبش وال استریت و مشکلات اقتصادی بویژه در خصوص مسایل منطقه ای و همسایگانی مسایل مربوط به ضرورت راههای مشترک و استفاده از تجارب گذشته همکاریهای فیمابین بررسی شد و بر تحقق خواسته های مردمی کشور و دستیبابی به دموکراسی در همه کشورها تأکید شد.

سفیر کشورمان در این دیدار بر اهمیت مشورت ها و مذاکرات بین مقامات عالیرتبه شورای همکاری خلیج فارس با مقامات سیاسی کشورمان جهت برگزاری آرامش و صلح و امنیت در این منطقه حساس حضور نیروهای خارجی بویژه ناوگانهای آمریکا و انگلیس را عامل اصلی ناامنی نامید و برآمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای حمایت و حفاظت از تنگه حساس و استراتژیک خلیج فارس تأکید کرد.

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد قطر ضمن تأیید مواضع جمهوری اسلامی ایران در همسایگی قطر اشاره کرد ما همواره در طول تاریخ از سوی ایران اسلامی هیچ گونه تهدیدی علیه کشورها مشاهده ننموده ایم و به این دلیل امیر دولت قطر بر گسترش مناسبات و همکاریهای کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است.

