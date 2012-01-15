مسئولان اجرایی و نظارت انتخابات باید در همه امور از قانون تبعیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی عصر یکشنبه در جمع مدیران استان با تأکید برحضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: همه مسئولان باید فضایی را ایجاد کنند که انتخاباتی با حضور پرشور و حداکثری مردم برگزار شود.

وی همچنین با بیان اینکه فرمانداران از توانمندی دستگاه قضایی برای جلوگیری از تخلفات استفاده کنند، اظهار داشت: با مدیریت، روحیه انقلابی، جامعیت، برنامه ریزی و حضور در صحنه باید فضایی را ایجاد کرد که هیچگونه خللی در امر انتخابات صورت نگیرد.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه افرادی که وارد مجلس شورای اسلامی می شوند باید دلسوز و متعهد باشند، گفت: مسئولان هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات باید در تائید صلاحیت ها توجه ویژه ای داشته باشند تا افراد نا اهل به خانه ملت راه نیابند چرا که بزرگترین ضرر را مردم و کشور خواهد دید.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: با تمام وجود باید برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری تلاش و میراث امام و شهدای عزیز را حفظ و حراست کرد.