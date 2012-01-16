علی ذبیحی در گفتگو با مهر از تدوین برنامه هایی برای کاهش تلفات برق خبر داد و گفت: از مهم ترین اقداماتی که می توان در این بخش صورت داد، اصلاح سیستم های شبکه و تشویق مصرف کنندگان به رعایت روال های قانونی است.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اقدامات صورت گرفته به ویژه در حاشیه نشینی ها که از برق به صورت غیراستاندارد استفاده می شود، اظهار داشت: باید به سمت قانونی شدن در مصرف انرژی برق پیش برویم و اصلاح شبکه های فرسوده را نیز دنبال کنیم.

ذبیحی خاطر نشان کرد: در هر حال اقدامات مختلفی باید انجام شود و حتی خطوط برق و سیم هایی که مورد استفاده قرار می گیرد باید به سمت کیفیت بهتر و افت تلفات پیش برود.

وی ادامه داد: اینها اقداماتی است که به صورت مستمر در دست انجام است و متناسب با منابعی که در اختیار قرار می گیرد در تلاش هستیم که به حداقل اتلاف برق برسیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: در چند سال اخیر نیز گام های خوبی در این زمینه برداشته شد و توانستیم از 25 درصد در تلفات برق به 15.5 درصد برسیم.

قائم مقام وزیر نیرو همچنین بیان داشت: تلاش می کنیم که این میزان (تلفات در شبکه برق) به 12 درصد برسد که به استانداردهای بین المللی نزدیک تر خواهد بود.

به گزارش مهر، اتلاف برق در شبکه ها و به ویژه در زمان انتقال آن تا رسیدن به دست مصرف کننده از جمله مواردی است که می تواند با اتخاذ راهکارهایی از قبیل ترمیم و به روزرسانی شبکه، جلوگیری از فرسودگی خطوط انتقال، آموزش مصرف کنندگان به استفاده از تجهیزات استاندارد و مواردی از این دست بهبود یابد.

همچنین این وضعیت در شبکه های مختلف انتقال و توزیع آب نیز وجود دارد به نحوی که در این بخش نیز بخش قابل توجهی از آب شرب آماده مصرف از طریق شبکه های انتقال به هدر می رود.

وزارت نیرو در سالهای گذشته اقداماتی را در زمینه های مختلف جلوگیری از اتلاف برق در شبکه ها و دستیابی به استاندارد در هدرروی آب انجام داده است اما تا رسیدن به نقطه تعادلی و استانداردهای موجود فاصله داریم.