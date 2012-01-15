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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

حجت الاسلام ترابی:

مساجد تجلی گاه وحدت و انسجام مردم است

مساجد تجلی گاه وحدت و انسجام مردم است

بروجرد - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه مساجد تجلی گاه وحدت و انسجام مردم است، گفت: انقلاب اسلامی ایران نماد قدرت مسجد در ساماندهی مسائل سیاسی و اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر یکشنبه در همایش سراسری هیئت امنای بقاع متبرکه و خادمان مساجد در حسینیه اهل بیت بروجرد اظهار داشت: مساجد خانه های خداوند در روی زمین هستند.

وی از مساجد به عنوان بیوت متقین و جایگاه عبادت و پرستش و محل اتصال به مبدا وحی یاد کرد و بیان داشت: مساجد جایگاه پاکان و نیکان و محبوبترین مکانها در نزد پرورگار است.

امام جمعه شهرستان بروجرد تصریح کرد: در تاریخ اسلام مساجد در پیشبرد اهداف عالیه اسلام نقش ممتاز و برجسته ای داشته اند و در هر کجا موفقیت و پیروزی نصیب مسلمانان شده نقش مساجد را در آن پیروزیها پررنگ تر می بینیم.

حجت الاسلام ترابی ادامه داد: مساجد کانونهای نشر معارف الهی، تجلیگاه وحدت و اتحاد و همبستگی مومنان و سنگر دفاع از دین و ارزشهای دینی و ترویج فرهنگ دینی هستند.

وی افزود: با این حال امروز نتوانسته ایم از تمام ظرفیتهای مساجد استفاده کنیم و باید بیش از پیش از نقش ممتاز و برجسته مساجد در جامعه بهره بگیریم.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران را با توجه به خواستگاه مذهبی آن باید مولود و فرزند مسجد دانست زیرا در زمان امام راحل مساجد کانون بیدارگری و روشنگری مردم بودند.

کد مطلب 1510029

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