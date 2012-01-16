آنتونیا شرکا مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتاب جدیدش گفت: این کتاب، «دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه» نام دارد که قرار است توسط واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شود و در واقع یک کتاب آکادمیک و مرجع درسی دانشجویان زبان ایتالیایی است.

وی افزود: این کتاب در مورد بحث صرف و تجزیه زبان است و توضیح درباره هر کلمه ایتالیایی در کتاب به صورت مفصل آمده و ریشه آن کلمه معرفی شده است. البته یک کتاب دستور زبان ایتالیایی دیگر هم اردیبهشت امسال برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران، از من چاپ شد که البته عمومی‌تر از این کتاب بود؛ چون «دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه» حالت تخصصی‌تری دارد.

این مترجم گفت: این کتاب در 9 بخش عمده تدوین شده که حدود 450 صفحه را در برمی‌گیرد. من 20 سال است که زبان ایتالیایی تدریس می‌کنم و در این زمین جزوه و اندوخته دارم، ولی جمع‌آوری مطالب این کتاب در تابستان سال 89 انجام شد. تابستان امسال هم قصد دارم کتاب دیگری در ادامه این کتاب بنویسم که در واقع دستور زبان در مبحث ترکیب یا نحو است. در کتاب «دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه» ساختار کلمات را بررسی کردم و قصد دارم در کتاب بعدی ساختار جملات را تحلیل کنم.

شرکا در پایان گفت: کتاب «دستور زبان ایتالیایی: ساخت واژه» مجوز چاپ را دریافت کرده و باید به زودی منتشر شود. این کتاب حداکثر تا شروع ترم جدید دانشگاهی منتشر خواهد شد.