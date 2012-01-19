نمایشگاه عکس " کبوتربازی" در قزوین برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که امروز پنج شنبه در نگارخانه تماشای قزوین گشایش یافت 22 قطعه عکس سیاه و سفید در ابعاد 26 در 30 سانتیمتر با موضوع کبوتر بازی به نمایش درآمده است.

مریم فرساد متولد 1368 در قزوین دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد بوده و از سال 1384 عکاسی را دنبال می‌کند و عضو انجمن عکاسان ایران است.

این هنرمند قزوینی حضور در 25 نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود دارد و این اولین نمایشگاه انفرادی وی محسوب می شود.

کاکلی، چتری، طوقی، زرین، دم سفید، شاهزاده نام کبوترانی است که عده‌ای زندگی خودشان را وقف آنها کرده اند، کسانی که آنها را"کبوتر باز" می نامند.

عشق "کبوتر" و "کبوتر بازی" از گذشته در ایران در بین قشر خاصی از اجتماع جریان داشته و آنها وقت زیادی را صرف پرداختن به امور این موجود زیبا می کردند.

یکی از مهمترین کارهای کبوتر بازان مسابقه دادن کبوترها در بین دیگر کبوتر بازان است که این مسئله به این دلیل بوده که حس جهت یابی در کبوترها بسیار قوی است.



"کبوتر بازی" یکی از واقعیت های ضد و نقیض جامعه ایرانی است و کبوتر بازها تا حد امکان از محیط های شهری فاصله گرفته و بسیاری به باغ ها و بیابان های اطراف شهرها رفته اند و عده ای نیز در خانه های خود از کبوتران نگهداری می کنند.



مجموعه "کبوتر بازی" در سال های 1386 تا1390در شهر قزوین تهیه و سعی شده به صورت مستند بخشی از آنچه از این کار باقی مانده را نشان دهد.

این نمایشگاه تا 6 بهمن در نگارخانه تماشا واقع در قزوین میدان میرعماد مجتمع هنری ارشاد برپاست و علاقمندان می توانند از آن دیدن کند.