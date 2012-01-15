آخرین وضعیت ابلاغ 4 آیین نامه جدید وزارت علوم/ ابلاغ تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایرانمنش در همایش معاونان مالی اداری دانشگاهها که آبان ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد جزئیات تدوین و بازنگری 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی، آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاهها، آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاهها و آیین نامه تشکیلات و سازمان اداری دانشگاهها را مطرح کرد.

وی پیش از این در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که هر 4 آیین نامه جدید در دانشگاهها حداکثر تا پایان امسال ابلاغ می شود.

معاون وزیرعلوم در گفتگو با خبرنگار مهر از آخرین وضعیت ابلاغ هر 4 آیین نامه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خبر داد و گفت: دانشگاهها یک ماه فرصت داشتند آیین نامه ها را مطالعه کرده و نظرات خود را ارائه دهند. پس از یک ماه بیش از 2500 نظر از سوی دانشگاهها ارسال شد.

ایرانمنش در ادامه گفت: این نظرات در کمیته های مربوطه شفاف سازی و روی برخی از آنان کارشناسی شد. در بخشی از نظرات دانشگاهها، مواردی از جمله اسناد بالادستی، سند چشم انداز، قانون برنامه پنجم، برنامه مقام عالی وزارت علوم بر اساس اسناد بالادستی پیشنهاد شد که دانشگاهها نیاز می دیدند در این آیین نامه ها گنجانده شود.

وی خاطر نشان کرد که برخی روسای دانشگاهها نیز در این کمیته ها حضور دارند.

به گفته رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم پس از شفاف سازی و اعمال نقطه نظرات در آیین نامه، وزیر علوم آن را ابلاغ می کند.

پیش بینی ایرانمنش این است که تا پایان سال هر 4 آیین نامه ابلاغ شود.