به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست تیمش مقابل فولاد در ورزشگاه خانگی ضمن بیان مطلب فوق گفت: شاید لازم بود شکست بخوریم تا بازیکنان متوجه بشوند در بازی های برگشت کار سختی را پیش رو داریم.

وی در مورد 4 شکست متوالی نفت برابر فولاد در لیگ برتر اظهار داشت: یک حساسیت ذهنی بین دو تیم فولاد و نفت به وجود آمده و ما 3 بازی گذشته را در عین شایستگی و بر خلاف روند بازی مسابقه به حریف واگذار کردیم و امیدوار بودیم امروز در زمین خودمان با استفاده از شرایط میزبانی با دست پر از زمین خارج شویم اما برای چهارمین بار به تجربه فولاد باختیم.

سرمربی تیم نفت با تأکید بر اینکه تیمش در این دیدار اصلاً حقش باخت نبود، ادامه داد: ما در این دیدار بیش از فولاد مالکیت توپ را در اختیار داشتیم اما حریف منسجم و با برنامه بازی کرد، من به بازیکنانم گفته بودم فولاد در خانه و خارج از خانه متفاوت و غیر قابل پیش بینی است و آنچه نگرانش بودم در این دیدار رخ داد.

وی اشتباهات فردی و بچگانه و تمرکز نداشتن بازیکنانش را عامل شکست تیمش برابر فولاد دانست و افزود: بازی احساسی نفرات تیم باعث شد نتوانیم از ضربات نهایی حداکثر استفاده را ببریم، اما فوتبال و بازیکن با تجربه ای به نام رضا نوروزی از این موقعیت ها به خوبی استفاده کردند و همه این مسائل باعث شد در حالیکه نیمه دوم با 10 نفره شدن فولاد بر فشار خود افزودیم متأسفانه 3 امتیاز را از دست بدهیم.

فرکی ادامه داد: ما حساب ویژه ای روی امتیازات نیم فصل دوم باز کرده ایم و باید در مسابقه بعد این شکست را جبران کنیم. ضمن اینکه بر خلاف بازی های گذشته که از ارسال های توپ از کناره های زمین دروازه ما باز می شد در این مسابقه تمرکز نداشتن بازیکنان باعث شد روی توپ های عمقی گل بخوریم.

وی عصبی بازی کردن و گل زود هنگام حریف را یکی دیگر از عوامل ناکامی نفت در این دیدار دانست و خاطرنشان کرد: تیم کم تجربه نفت وقتی در این جای جدول قرار دارد چنین مسائلی باعث به هم ریختن تمرکز بازیکنان می شود و فولادی ها هم با خوش شانسی توانستند از این فرصت برای رسیدن به پیروزی استفاده کنند.

سرمربی تیم نفت با تأکید بر اینکه قرار نیست همیشه یک تیم پیروز شود، ادامه داد: با توجه به پیروزی در دو دیدار گذشته نگران غرور بازیکنانم بودم و این مسئله را به آنان تأکید کردم اما بازیکنان با اشتباهات خود پیروزی را بر حریف تقدیم کردند.

وی در مورد اینکه از دست دادن امتیازات آیا نفت را از قهرمانی دور کرده است، تصریح کرد: بحث قهرمانی توسط دوستان شما و پس از نتایج خوب ما مطرح شد، ما هم انگیزه زیادی داریم که شرایطمان را در بالا جدول حفظ کنیم اما واقعیت این است برای بدست آوردن عنوان بزرگ ابزار زیادی لازم است، اگر اشتباه کنیم و امکانات لازم را تهیه نکنیم نباید به قهرمانی فکر کنیم.

فرکی با بیان اینکه خیلی از تیم های با تجربه در لیگ شکست می خورند اما کسی به آنها توجهی نمی کند، افزود: تلاش ما همیشه برای کسب 3 امتیاز است، اما انتظارات مردم به خاطر شرایط فصل گذشته نفت و عملکردش در این فصل حساسیت ها را نسبت به تیم ما بیشتر کرده، امروز باید دید ما شرایط قهرمانی داریم یا نه، مطمئنم ما باید سخت تر تلاش کنیم و با دقت و تمرکز بیشتر در مسابقات به میدان برویم تا در نهایت تلاش هایمان با کسب سهیمه آسیایی همراه شود.

وی در مورد اینکه آیا همچنان روی حرفش ایستاده که رقیب سرسختی برای استقلال در راه قهرمانی است، اظهار داشت: این یک واقعیت است، که هر تیمی حق دارد به رده های بالاتر برود، ما در این جایگاه برای استقلال خطرناک هستیم، همانطور که تیم های دیگر که در رده های پایین تر قرار دارد مانند تراکتور، صبا سپاهان، رقیبان خطرناکی برای ما محسوب می شود.

فرکی در پایان با بیان اینکه هر هفته جای تیم ها در جدول تغییر می کند، در مورد اینکه اگر ابتدای فصل از شما سوال می شد در هفته بیستم نفت در کجای جدول قرار خواهد داشت؟ گفت: من می گفتم میانه جدول، اما تا پایان فصل باید صبر کنیم تا ببینیم آیا به جایگاهی که می خواهیم دست پیدا می کنیم یا نه.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و فولاد خوزستان در هفته بیستم لیگ برتر عصر یکشنبه با برتری 3 بر یک فولاد خوزستان در ورزشگاه شهید دستگردی تهران به پایان رسید.