بازی سرد در هوای سرد با تماشاگران دلسرد/ وقتی سهراب سرمربی تیم ملی شود!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و مس کرمان در حالی از ساعت 16:40 امروز در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که کمتر از 7 هزار تماشاگر برای تماشای این بازی به ورزشگاه آمده بودند. اینکه چرا برای تماشای بازی صدرنشین لیگ برتر این تعداد به ورزشگاه می آیند جای سئوال دارد. حواشی دیگر تیم های استقلال و مس در زیر می آید:

* در جریان نیمه اول دیدار استقلال - مس کرمان کمتر صدای تشویق بازیکنان و مربیان این تیم در ورزشگاه شنیده شد. یکی از لیدرهای تیم استقلال در این خصوص به مهر گفت: ما از آقای مظلومی ناراحتیم و به همین خاطر تصمیم گرفتیم در بازی امروز فقط تیم را تشویق کنیم.

* در سکوهای ورزشگاه لیدرهای استقلال کمتر فعال بودند و تماشاگران را برای تشویق تیم تهییج نمی کردند.

* پیش از آغاز مسابقه پرویز مظلومی و دیگر مربیان استقلال سمت نیمکت مس کرمان رفتند و با بلاژوویچ و دستیارانش خوش و بش کردند.

* مظلومی پیش از رفتن به نیمکت مس گفتگوی دوستانه هم با محمد فنایی ناظر مسابقه داشت.

* برای تماشای دیدار استقلال - مس کرمان در هوای سرد ورزشگاه آزادی برگزار شد، کارلوس کی روش و دستیارش آنتونیو سیموئز به ورزشگاه آمده بودند.

* هواداران تیم استقلال که کمتر از روزهای گذشته به حمایت از بازیکنان این تیم می پرداختند سهراب سردسته هواداران این تیم را تشویق کردند. آنها با شعار "سرمربی تیم ملی، سهراب باید گردد"، این لیدر قدیمی استقلال را تشویق می کردند. سهراب نیز با در آوردن عکسی قدیمی از خود آن را به هواداران نشان می داد.

* میروسلاو بلاژوویچ و پرویز مظلومی در طول مسابقه در کنار خط تیم خود را هدایت می کردند.

* پس از شروع نه چندان خوب استقلال در نیمه دوم هواداران این تیم نسبت به عملکرد تیم خود اعتراض می کردند. آنها خواهان حضور بازیکنانی چون میداودی در زمین بودند.

* در بین دو نیمه بازیکنان ذخیره تیم استقلال که در بین آنها میلاد میداودی و خسرو حیدری دیده می شد بدنهای خود را گرم کردند.