بیانات رهبری راهگشای برگزاری انتخابات حداکثری است

حجت الاسلام غلامحسین نوفرستی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سردمداران جبهه کفر به هر حربه ای متوسل می شوند تا نقش مردم را در پیشبرد انقلاب کمرنگ نشان دهند، افزود: انتخابات صحنه حضور و تجلی مردمی بودن انقلاب ایران است.

وی بیان کرد: استکبار جهانی با ایجاد تحریم ها برای ایران به دنبال این است که مردم ایران را خسته، نا امید و از صحنه خارج کند.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه تصور دشمن با تنگ کردن عرصه بر کشورشرایط شعب ابی طالب است، بیان داشت: به فرموده مقام معظم رهبری در شرایطی هستیم که نشانه های پیروزی را طی می کنیم ودر شرایط بدر و خیبر هستیم.

حجت الاسلام نوفرستی با بیان اینکه هجمه دشمن برای گسترش روز به روز اسلام در دنیا است، عنوان کرد: مطمئن هستیم که انتخابات مجلس نهم برای سایر ملتها الگو خواهد بود.

وی با بیان اینکه استکبار پیوسته در تلاش است که مردم را از نظام ناامید کند، ادامه داد: مردم باید باحضور حداکثری خود در انتخابات و با انتخاب فرد اصلح دشمنان نظام را از دخالت در کشور ناامید کنند.

دشمن به دنبال چالش در انتخابات است

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌ جنوبی با تاکید بر حضور باشکوه مردم در انتخابات گفت: دشمن به دنبال چالش در انتخابات است.

حجت الاسلام نوفرستی با بیان اینکه مطبوعات باید زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند، تصریح کرد: رسانه ها وظیفه دارند در معرفی افراد تقوی الهی را پیشه کنند و آنچه به مصلحت نظام است را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات باید در چارچوب قانون باشد، بیان داشت: فضای انتخاباتی باید رقابتی و به دور از خصومت و تهمت زدن باشد.

وی به نامزدهای انتخاباتی نیز توصیه کرد پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب از تخریب رقیبان انتخاباتی خود پرهیز کنند و با ایجاد یک فضای سالم سیاسی با هم رقابت کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان و کاندیدا ها باید زمینه برگزاری انتخابات سالم را فراهم کنند، افزود: کاندیداها آنچه که در توانشان خواهد بود، برای مردم عنوان کنند و از وعده های خلاف قانون که در حیطه کاری آنها نیست پرهیز کنند.

امام جمعه موقت بیرجند با تاکید بر اینکه مردم نیز باید در انتخاب فرد اصلح دقت کنند، عنوان کرد: مردم دقت داشته باشند که فردی که به مجلس می رود قصد قدرت و ثروت را نداشته باشد بلکه با انگیزه خدمت به مردم کاندید شده باشد.

حجت الاسلام نوفرستی با اشاره به اینکه مردم از نوع تعامل افراد در جامعه می توانند فرد اصلح را شناسایی کنند، گفت: کاندیداها نباید به مراکز قدرت و ثروت وصل باشند زیرا در این صورت وامدار آنها خواهند بود.

وی با بیان اینکه از ثروت عمومی و بیت المل نیز نباید برای تبلیغ افراد استفاده شود، ادامه داد: نماینده ای که حلال و حرام را رعایت نکند نمی تواند از حق مردم دفاع کند.

وی یادآور شد: ما باید دیدمان را وسیع کنیم چون در بحث بیداری اسلامی مطرح شده جریان کمونیست و سرمایه ‌داری شکست خورده و تنها نظامی که می ‌تواند خودش را نشان دهد نظام اسلامی است.

حجت الاسلام نوفرستی تصریح کرد: بیانات مقام معظم رهبری و اندیشه‌ های حضرت امام برای ما حجت است و ما از آن پاسداری می‌ کنیم.