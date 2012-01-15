به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی بختیاری فرمانده انتظامی کلان‌شهر اصفهان با اعلام این مطلب اظهار داشت: پلیس اصفهان از ابتدای سال جاری تا کنون با جدیت، اقتدار و با هدف پاک‌سازی نقاط آلوده و جرم خیز و مبارزه با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان نظم و امنیت عمومی طرح‌های متعددی را به اجرا گذاشت.

وی افزود: در این رابطه 19 هزار و 276 دستگاه خودرو و 10 هزار و 736 دستگاه موتور سیکلت در مجموع به تعداد 30هزار و 12 دستگاه وسیله نقلیه متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شد .

این مقام انتظامی در ادامه گفت: در این طرح‌ها با خودروهایی که اقدام به ایجاد آلودگی صوتی، نصب تجهیزات صوتی و دودزا، حرکات مارپیچ، صدای ناهنجار و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم کرده بودند، برخورد و ضمن توقیف آن‌ها با اعمال قانون به پارکینگ هدایت شدند.

رئیس پلیس شهر اصفهان افزود: توقیف این‌گونه وسایل نقلیه با هدف تنبیه نبوده بلکه هدف اصلی آموزش و جلوگیری از الگوسازی نامناسب برای دیگران است.

وی بیان داشت: پلیس اصفهان تمام تلاش خود را برای رفاه و آرامش شهروندان انجام خواهد داد و این طرح‌های عملیاتی جهت برقراری هرچه بیشتر امنیت توسط این فرماندهی با جدیت پیگیری می‌شود.

بختیاری در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف و اعمال مجرمانه در سریع‌ترین زمان ممکن مراتب را از طریق شماره تلفن 110 به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند تا اقدامت قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد.