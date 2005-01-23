نمايش الاغ ساده دل در تماشاخانه مهر به روي صحنه مي رود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين نمايش ويژه دانش آموزان ممتاز مدارس ابتدايي است. مديران مدارس ابتدايي مي توانند با ارسال اسامي دانش آموزان ممتاز خود (حداكثر 5 نفر) به صورت رايگاه از اجراي اين نمايش ديدن كنند. اين نمايش روزهاي يادشده در ساعتهاي 9 و 30/10 صبح و همچنين ساعت 14 در سالن يادشده به روي صحنه مي رود.

لازم به ذكر است چنانچه مديران مدارس در نظر دارند كه تمامي دانش آموزان تحت پوشش مدارس نشان از اجراي نمايش ديدن كنند، مي توانند با هماهنگي قبلي با مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري، از تخفيف ويژه برخوردار شوند.

روابط عمومي حوزه هنري اعلام كرد: علاقمندان جهت استفاده از اين تسهيلات مي توانند به مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري، واقع در تقاطع خيابانهاي حافظ و سميه مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 8895053 و 8804072 تماس حاصل كنند.