  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۶ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

تداوم کابل برگردانها؛

توسعه مراکز مخابراتی تهران / اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 9 مرکز مخابراتی

توسعه مراکز مخابراتی تهران / اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 9 مرکز مخابراتی

اجرای عملیات کابل برگردان در 9 مرکز مخابراتی تهران، ارتباط تلفن و اینترنت مشترکان این مراکز را به مدت 72 ساعت با اختلال همراه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات هجرت، شهید زارعی، شهدای گمنام، شهید نظری، ولی عصر (عج)، شهید آیت، آزادگان، شهید عاطف و شهید بهشتی از امروز 26 دی ماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های 3380 الی 3384، 3314، 3315، 3364 و 3365 در محدوده خیابانهای 35 متری قصر فیروزه، 8 متری یازدهم، قائم و 15 متری دوم به مدت 3 روز مختل خواهد شد.

در مرکز مخابرات شهید زارعی نیز مشترکان دارای پیش شماره های 4410 الی 4414، 4416 و 4417 در محدوده خیابانهای شقایی، نهم مرکزی، سازمان برنامه و لاله در ارتباط تلفنی خود 72 ساعت با اختلال مواجه می شوند.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش شماره های 7705 الی 7708 و 7736 الی 7738 در محدوده بزرگراه شهید زین الدین، 220 غربی، اردیبهشت و اتوبان شهید باقری و مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های 7754 الی 7759 در محدوده خیابانهای شهداء، بزرگراه شهید صیاد شیرازی و نامجو به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات ولی عصر(عج) نیز مشترکان با پیش شماره های 7750، 7760 الی 7762 و 7768 از ساعت 22 به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات شهید آیت مشترکان با پیش شماره های 7715، 7712، 7713، 7728، 7725، 7726، 7767 و 7768 از ساعت 23 به مدت 6 ساعت در ارتباط تلفنی خود با اختلال روبرو خواهند بود.

به گزارش مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان مراکز مخابرات آزادگان، شهید عاطف و شهید بهشتی نیز از ساعت 2 صبح 26 دی ماه به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.  

کد مطلب 1510112

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها