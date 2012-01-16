توسعه مراکز مخابراتی تهران / اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 9 مرکز مخابراتی

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابرات هجرت، شهید زارعی، شهدای گمنام، شهید نظری، ولی عصر (عج)، شهید آیت، آزادگان، شهید عاطف و شهید بهشتی از امروز 26 دی ماه آغاز می شود.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های 3380 الی 3384، 3314، 3315، 3364 و 3365 در محدوده خیابانهای 35 متری قصر فیروزه، 8 متری یازدهم، قائم و 15 متری دوم به مدت 3 روز مختل خواهد شد.

در مرکز مخابرات شهید زارعی نیز مشترکان دارای پیش شماره های 4410 الی 4414، 4416 و 4417 در محدوده خیابانهای شقایی، نهم مرکزی، سازمان برنامه و لاله در ارتباط تلفنی خود 72 ساعت با اختلال مواجه می شوند.

ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش شماره های 7705 الی 7708 و 7736 الی 7738 در محدوده بزرگراه شهید زین الدین، 220 غربی، اردیبهشت و اتوبان شهید باقری و مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های 7754 الی 7759 در محدوده خیابانهای شهداء، بزرگراه شهید صیاد شیرازی و نامجو به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات ولی عصر(عج) نیز مشترکان با پیش شماره های 7750، 7760 الی 7762 و 7768 از ساعت 22 به مدت 6 ساعت و در مرکز مخابرات شهید آیت مشترکان با پیش شماره های 7715، 7712، 7713، 7728، 7725، 7726، 7767 و 7768 از ساعت 23 به مدت 6 ساعت در ارتباط تلفنی خود با اختلال روبرو خواهند بود.

به گزارش مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان مراکز مخابرات آزادگان، شهید عاطف و شهید بهشتی نیز از ساعت 2 صبح 26 دی ماه به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.