دردسر پول دوره قذافی برای لیبی/اسکناسهای 50 دیناری جایگزین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی تاگس شاو، با گذشت سه ماه از سقوط نظام دیکتاتوری لیبی مردم این کشور همچنان از اسکناسهای دوره "معمر قذافی" با همان طرحها و تصاویر استفاده می کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی لیبی طرحی برای خارج کردن این اسکناسها از دست مردم را به اجرا می گذارد. به موجب این طرح اسکناسهای 50 دیناری که بیشترین ارزش را در لیبی دارد (معادل 31 یورو) تا 15 ماه مارس از بازار جمع آوری می شود.

در حالی که تصویر قذافی روی اسکناسهای 20 دیناری نیز به چشم می خورد، دولت انتقالی لیبی کار جمع آوری آنها را به آینده ای نزدیک موکول کرده است. علت این اقدام دشواری کار جمع آوری تمام اسکناسهای موجود از دست مردم است.

طبق این گزارش این اقدام تنها به منظور حذف تصاویر دیکتاتور سابق از روی اسکناسها انجام نمی شود. در پی بروز جنگ داخلی در لیبی مراکز مالی و بانکهای این کشور از دستبرد در امان نمانده و ذخایر مالی آنها به غارت رفت. در عین حال بروز حالت بحرانی سبب شد که مشتریان این مراکز دارایی هایشان را برداشت کرده اند.

طبق آمار رسمی در حال حاضر بیش از 90 درصد نقدینگی لیبی خارج از مراکز مالی و بانکها قرار دارد، امری که کنترل دولت انتقالی بر روی حجم پول در جریان کشور را بسیار کاهش داده است، از این رو بانک مرکزی می کوشد با چاپ اسکناسهای جدید راهی برای کنترل این مسئله بیابد.