اسامی داوران هفته بیست و یکم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته بیست و یکم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه - 29/10/90

* تراکتورسازی تبریز - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: رسول فروغی و مسعود فرح‌نیا، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: نادر جعفری

* ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: حسین خانبان و مهدی الوندی، داورچهارم: اشکان خورشیدی

* فجرشهید سپاسی شیراز - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و حسین سنجری، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: حاتم بک‌پور

* مس کرمان - نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: امیرحسین فتاحی، کمک‌ها: بابک داوری و علیرضا کناری، داورچهارم: محمدحسین اسدی

ناظر: جواد تقی‌پور

* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: قاسم واحدی، کمک‌ها: آرمان اسعدی و محمدرضا غنو، داورچهارم: ایرج ساعدی

ناظر: یداله سلیمانی

جمعه - 30/10/90

* راه آهن شهرری - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: رضا کرمانشاهی، کمک‌ها: رضا سخندان و حسن یوسفی، داورچهارم: حمید حاج ملک

ناظر: حسین عسگری

* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

داور: سیدحسین زرگر، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و غلام آموزگار، داورچهارم: رحیم مهرپیشه

ناظر: حسین نجاتی

* سایپای البرز - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: محمد کمانی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و حمید غمزه، داورچهارم: موعود بنیادی‌فر

ناظر: رضا غیاثی

* پرسپولیس - مس سرچشمه، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: بهرام کیانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: فرشید افشار

ناظر: اسماعیل صفیری