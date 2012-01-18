اسامی داوران هفته بیست و یکم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته بیست و یکم لیگ برتر به شرح زیر است:
پنجشنبه - 29/10/90
* تراکتورسازی تبریز - داماش گیلان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: غلامرضا جباری، کمکها: رسول فروغی و مسعود فرحنیا، داورچهارم: محمدرضا فغانی
ناظر: نادر جعفری
* ملوان بندرانزلی - شاهین بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: محمود رفیعی، کمکها: حسین خانبان و مهدی الوندی، داورچهارم: اشکان خورشیدی
* فجرشهید سپاسی شیراز - استقلال، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: احمد صالحی، کمکها: محمدرضا منصوری و حسین سنجری، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: حاتم بکپور
* مس کرمان - نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: امیرحسین فتاحی، کمکها: بابک داوری و علیرضا کناری، داورچهارم: محمدحسین اسدی
ناظر: جواد تقیپور
* فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: قاسم واحدی، کمکها: آرمان اسعدی و محمدرضا غنو، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: یداله سلیمانی
جمعه - 30/10/90
* راه آهن شهرری - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: رضا کرمانشاهی، کمکها: رضا سخندان و حسن یوسفی، داورچهارم: حمید حاج ملک
ناظر: حسین عسگری
* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
داور: سیدحسین زرگر، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و غلام آموزگار، داورچهارم: رحیم مهرپیشه
ناظر: حسین نجاتی
* سایپای البرز - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: محمد کمانی، کمکها: علیرضا کهوری و حمید غمزه، داورچهارم: موعود بنیادیفر
ناظر: رضا غیاثی
* پرسپولیس - مس سرچشمه، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران
داور: البرز حاجیپور، کمکها: بهرام کیانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: فرشید افشار
ناظر: اسماعیل صفیری
نظر شما