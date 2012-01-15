صنعت گردشگری از محورهای مهم توسعه متوازن ماسال است

سید رضا جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مسیر توسعه، گردشگری به عنوان محوری ترین بحث برای شهرستان ماسال بر پایه جاذبه‌ های طبیعی است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری و صنایع دستی باعث توسعه شهرستان می شود، اظهارداشت: این شهرستان قابلیتها و ظرفیتهای فراوانی در عرصه های طبیعی، آثار باستانی، تاریخی و صنایع دستی برخوردار است.

فرماندار ماسال وجود هتلها، اماکن اقامتی و تفریحی را با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی در منطقه را بسیار ضروری دانست و گفت: از آنجائیکه سرمایه گذاری در این بخش بازدهی دراز مدتی خواهد داشت، بانکها مساعدت وهمکاری بیشتری با سرمایه گذاران در بخش گردشگری و صنعت توریسم داشته باشند.

وی با اشاره به امکانات خوبی که در شهرستان با هدف پذیرایی از مسافران فراهم شده، افزود: ظرفیتهای مناسبی در بخش سفر وجود دارد که باید تلاش شود شعار همگانی شدن، همه جایی شدن و همه زمانی شدن سفر تحقق یابد.

جوادپور درادامه بر لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری با برنامه ریزی هدفمند و اصولی در شهرستان تاکید کرد.