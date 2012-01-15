  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۹

جوادپور در گفتگو با مهر:

صنعت گردشگری از محورهای مهم توسعه متوازن ماسال است

صنعت گردشگری از محورهای مهم توسعه متوازن ماسال است

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ماسال گفت: با توجه به ظرفیتهای بالایی که در منطقه وجود دارد، صنعت گردشگری و صنایع دستی می تواند از محورهای مهم توسعه متوازن شهرستان باشد.

سید رضا جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مسیر توسعه، گردشگری به عنوان محوری ترین بحث برای شهرستان ماسال بر پایه جاذبه‌ های طبیعی است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه صنعت گردشگری و صنایع دستی باعث توسعه شهرستان می شود، اظهارداشت: این شهرستان قابلیتها و ظرفیتهای فراوانی در عرصه های طبیعی، آثار باستانی، تاریخی و صنایع دستی برخوردار است.

فرماندار ماسال وجود هتلها، اماکن اقامتی و تفریحی را با هدف تزریق روحیه نشاط و شادابی در منطقه را بسیار ضروری دانست و گفت: از آنجائیکه سرمایه گذاری در این بخش بازدهی دراز مدتی خواهد داشت، بانکها مساعدت وهمکاری بیشتری با سرمایه گذاران در بخش گردشگری و صنعت توریسم داشته باشند.

وی با اشاره به امکانات خوبی که در شهرستان با هدف پذیرایی از مسافران فراهم شده، افزود: ظرفیتهای مناسبی در بخش سفر وجود دارد که باید تلاش شود شعار همگانی شدن، همه جایی شدن و همه زمانی شدن سفر تحقق یابد.

جوادپور درادامه بر لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری با برنامه ریزی هدفمند و اصولی در شهرستان تاکید کرد.

کد مطلب 1510140

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها