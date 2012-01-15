یک باند شکار غیرمجاز پلنگ در علی آباد کتول کشف شد

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو باند شکار غیرمجاز در شهرستان به دام افتاد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آبادکتول اظهار داشت: از یک باند یک قلاده پلنگ که نماد تنوع زیستی استان و گونه نادر است، کشف شد.
وی عنوان کرد: این باند در اطرف روستای کردآباد اقدام به شکار کرده بود.
بیانی گفت: از باند دیگر دوطاقه پرنده قرقاول در دهنه زرین گل کشف شد.
رئیس اداره محیط زیست علی آباد کتول بیان داشت: همچنین دو قبضه اسلحه دولول غیرمجاز از این باندها کشف و دو نفر در این زمینه دستگیر و یک نفر نیز شناسایی شده است.
بیانی افزود: تاکنون 14 باند بزرگ شکار غیرمجاز در شهرستان کشف شده است.
وی از مردم خواست با توجه به برف ویخبندان و پایین آمدن وحوش با ماموران حفاظت محیط زیست همکاری کنند.
نظر شما