  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۱۵

بیانی به مهر خبر داد:

یک باند شکار غیرمجاز پلنگ در علی آباد کتول کشف شد

یک باند شکار غیرمجاز پلنگ در علی آباد کتول کشف شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آبادکتول از کشف باند شکار غیرمجار یک قلاده پلنگ در شهرستان خبر داد.

علی بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو باند شکار غیرمجاز در شهرستان به دام افتاد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست علی آبادکتول اظهار داشت: از یک باند یک قلاده پلنگ که نماد تنوع زیستی استان و گونه نادر است، کشف شد.

وی عنوان کرد: این باند در اطرف روستای کردآباد اقدام به شکار کرده بود.

بیانی گفت: از باند دیگر دوطاقه پرنده قرقاول در دهنه زرین گل کشف شد.

رئیس اداره محیط زیست علی آباد کتول بیان داشت: همچنین دو قبضه اسلحه دولول غیرمجاز از این باندها کشف و دو نفر در این زمینه دستگیر و یک نفر نیز شناسایی شده است.

بیانی افزود: تاکنون 14 باند بزرگ شکار غیرمجاز در شهرستان کشف شده است.

وی از مردم خواست با توجه به برف ویخبندان و پایین آمدن وحوش با ماموران حفاظت محیط زیست همکاری کنند.

کد مطلب 1510142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها