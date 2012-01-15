مردم بحرین هرگز تسلیم نمی شوند/ ادامه مبارزات تا سرنگونی رژیم آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، ائتلاف چهارده فوریه بحرین با صدور بیانیه ای در واکنش به شهادت یوسف الموالی اعلام کرد: شهادت الموالی نشانه شکست تلاشهای رژیم برای گفتگو و توطئه های آمریکا و انگلیس است.

در این بیانیه آمده است : امیدی به انجام اصلاحات سیاسی از سوی رژیم آل خلیفه وجود ندارد و این رژیم باید از صحنه قدرت کنار گذاشته شود.

ائتلاف مذکور بیان کرد: فعالیتهای مردمی باید در یک شهر متمرکز شود تا بتواند انقلاب را به اهدافش نزدیک کند و مردم نباید در روستاهای خود باقی بمانند. ما خواستار حکومت لیبرال نیستیم، بلکه خواستار تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای شریعت اسلامی هستیم.

این ائتلاف ذکر کرد: ما بار دیگر از سازمان ملل، شورای امنیت و دیگر سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه اروپا می خواهیم که برای توقف کشتارها، آزادی زندانیان سیاسی و زنان در بحرین اقدام فوری به عمل آورند.

در این بیانیه آمده است : آمریکا برای اشغال بحرین ، بازداشت رهبران مخالف و سرکوب تظاهرات میدان اللولوء به عربستان سعودی چراغ سبز نشان داده است و این تلاشها به قوت خود ادامه دارد.

این ائتلاف ذکر کرد: گفتگو با مخالفان تلاشی برای حفظ رژیم آل خلیفه است و اصلاحات پیشنهادی پادشاه بحرین نیز صوری و بی نتیجه است.

ائتلاف فوق بیان کرد: مردم بحرین با پایداری خود همه توطئه های دشمنان را یکی پس از دیگری نقش بر آب کرده اند و ادامه تلاشهای آل خلیفه نیز ره به جایی نخواهد برد.

در این بیانیه آمده است : خطرات زیادی در کمین انقلاب مردمی بحرین است و مردم باید هوشیار باشند، اما باید سیستم حکومتی جمهوری یا پارلمانی باشد با حاکم به وسیله مردم انتخاب شود.



خاطر نشان می شود گروههای مخالف رژیم آل خلیفه از جمله الوفاق با اقدامات نمایشی جدید دیکتاتور بحرین مخالفت کرده اند.