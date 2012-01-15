سیستم تله متری تاسیسات آبرسانی خرم آباد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در این رابطه اظهار داشت: نظارت بر شبکه های توزیع و انتقال آب و همچنین مخازن ذخیره و تاسیسات آبرسانی شهر خرم آباد از جمله اهداف راه اندازی این سیستم بوده است.

وی ادامه داد: در برخی موارد به علت توپوگرافی خاص منطقه خرم آباد مشکلات جدی در زمینه تاسیسات آب شهر خرم آباد وجود داشت به طوریکه در بعضی موارد سرریز مخازن و ترکیدگی خطوط آب و عدم تعادل فشار شبکه موجب اختلال در روند خدمات آبرسانی می شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تصریح کرد: به همین منظور برای جلوگیری از هدررفت آب و توزیع مناسب آن، شرکت آبفا به این نتیجه رسید که از سیستم تله متری استفاده و بهره برداری کند.

اکبریان بیان داشت: با کمک این سیستم و متمرکز کردن مانیتورینگ آن در اتاق کنترل، آب مصرفی شهروندان از نقطه استحصال تا محل تحویل به درستی مدیریت شده و تعادل نسبی فشار شبکه نیز کنترل می شود.