علی باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمان برگزاری انتخابات 17 نفر از عوامل اجرایی نیز در هر شعبه اخذ رای مستقر خواهند بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه انتخابات عرصه نمایش اقتدار ملی است، اظهارداشت: با حضور حداکثری مردم حماسه ای دیگر در اسفند ماه سال جاری خلق خواهد شد.

فرماندارآستانه اشرفیه گفت: حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات تمامی توطئه های دشمنان را خنثی خواهد ساخت و برگ سبز دیگری در کارنامه درخشان ایران ثبت خواهد کرد.

وی ایجاد زمینه مناسب و مساعد برای برگزاری انتخابات سالم را موجب فراهم شدن وفاق، همبستگی و اقتدار ملی دانست و افزود: با تلاش بیشتر در سایه رعایت قوانین و مقررات از حقوق و آرای مردم صیانت و حراست خواهد شد.

باباخانی تاکید کرد: حضور گسترده و باشکوه مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نقشه ها و توطئه های دشمنان ملت و نظام را نقش بر آب می کند.

وی گفت: دشمنان با تبلیغات نادرست و شایعه پراکنی سعی دارند تا مردم را از حضور در صحنه انتخابات مایوس کنند ولی مردم انقلابی ایران با پیروی از رهنمودهای رهبر انقلاب، مانند گذشته خط بطلان بر نقشه های شوم دشمنان خواهند کشید.

وی ادامه داد: قانون گرایی، امانتداری و جلب مشارکت حداکثری مردم از مهمترین اصول انتخابات است و برآیند برگزاری یک انتخابات مطلوب همراه با مشارکت بالای مردم، قانون گذاری مناسب در مجلس و اجرای عدالت خواهد بود.

شهرستان آستانه اشرفیه با داشتن دو بخش مرکزی و بندر کیاشهر دارای 107 روستا و بیش از 108 هزار نفر جمعیت شهری و روستایی است.