تقویم آموزشی دانشگاه آزاد بندرگز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین دایی زاده معاون آموزشی دانشجویی واحد بندرگز با اعلام این مطلب گفت: انتخاب واحد دانشجویان این واحد دانشگاهی از روزدوشنبه 10 بهمن لغایت چهارشنبه 19بهمن و شروع کلاسها چهارشنبه 26 بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

وی عنوان کرد: انتخاب واحد با تاخیر در روزهای 20 تا 25 بهمن ماه ، حذف و اضافه 29 بهمن تا 5 اسفند انجام می گیرد.



معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز پایان کلاسها را 18 خرداد ماه سال 91 و ایام برگزاری امتحانات را شنبه 20 خردادماه لغایت چهارشنبه 7 تیرماه سال 91 اعلام کرد.

وی گفت : به منظور تکریم بیشتر ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت دانشجویان گرامی همه مراحل انتخاب واحد و واریز شهریه دانشجویان همچون ترمهای گذشته بدون مراجعه به واحد و تنها با مراجعه به وب سایت دانشگاه و ورود به سامانه آموزشی امکان پذیر است.



بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.