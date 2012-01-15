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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد بندرگز اعلام شد

تقویم آموزشی دانشگاه آزاد بندرگز اعلام شد

بندرگز - خبرگزاری مهر: تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 91- 90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز از سوی دفتر برنامه ریزی آموزش این واحد دانشگاهی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین دایی زاده معاون آموزشی دانشجویی واحد بندرگز با اعلام این مطلب گفت: انتخاب واحد دانشجویان این واحد دانشگاهی از روزدوشنبه 10 بهمن لغایت چهارشنبه 19بهمن  و شروع کلاسها چهارشنبه 26 بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

وی عنوان کرد: انتخاب واحد با تاخیر در روزهای 20 تا 25 بهمن ماه ، حذف و اضافه 29 بهمن تا 5 اسفند انجام می گیرد.
 
معاون آموزشی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بندرگز پایان کلاسها را 18 خرداد ماه سال 91 و ایام برگزاری امتحانات را شنبه 20 خردادماه لغایت چهارشنبه 7 تیرماه سال 91 اعلام کرد.
 
وی گفت : به منظور تکریم بیشتر ارباب رجوع و جلوگیری از اتلاف وقت دانشجویان گرامی همه مراحل انتخاب واحد و واریز شهریه دانشجویان همچون ترمهای گذشته بدون مراجعه به واحد و تنها با  مراجعه به وب سایت دانشگاه و ورود به سامانه آموزشی امکان پذیر است.

بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1510164

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