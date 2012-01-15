به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال کسب رتبه دوم مجموعه های خبری صدا و سیمای مرکز لرستان طی مراسمی با حضور مدیر تحریریه اداره کل اخبار استانهای رسانه ملی از کارکنان معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز لرستان تجلیل شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان در این مراسم به بالارفتن قدرت انتخاب مخاطبان شبکه های مختلف خبری اشاره کرد و اظهار داشت: سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی در حوزه رسانه امروز به گونه ای است که هر مخاطب به راحتی می تواند شبکه های خبری را در دسترس داشته باشد و با بالاترین کیفیت بسته های خبری متعدد را دریافت کند.

فتاح کمری ادامه داد: بر همین اساس همکاران خبر صدا و سیمای لرستان توانسته اند با بهره گیری از شاخصهای حرفه ای توجه مخاطبان استانی و غیر استانی خود را در این رقابت رسانه ای جلب کرده و در حد توان پاسخگوی نیاز های آنها باشند.

وی دلیل اصلی این توفیق را تعهد، ذوق و استعداد همکاران این مرکز دانست و بیان داشت: اگر خبر این مرکز موفق به کسب رتبه دوم مجموعه های خبری کشور می شود یا غالب گزارش های تولیدی و خبری این مرکز موفق به کسب نمره های کیفی مطلوب می شوند نشان دهنده ظرفیت و توان بالای همکاران است که انتظار می رود با نظم و برنامه ریزی دقیق ادامه داشته باشند.

مدیر تحریریه اداره کل اخبار استانهای سازمان صدا و سیما نیز در این مراسم به توفیقات معاونت اطلاعات و اخبار مرکز لرستان اشاره کرد و افزود: امروز مرکز لرستان در بخش های مختلف خبر از جمله گزارش های مکتوب، مجموعه های خبری و گزارشهای تولیدی یکی از مراکز موفق است.

ماهری سه مولفه اصلی آسیب شناسی، برنامه ریزی و حرفه ای گری را تاثیر گذار بر تولیدات خبری دانست و بیان داشت: صدا و سیمای مرکز لرستان به خوبی توانسته است این سه مولفه را عملی کند که انتظار می رود در بخش هایی چون گویندگی خبر و شهرت محوری در خبر نیز این مولفه ها را بیشتررعایت کند.

وی نگاه مثبت به موضوعات همراه با ارائه نقد آگاهانه، کادر سازی و تربیت نیروی انسانی، نگاه حرفه ای به جوانان و باشگاه خبرنگاران جوان، سناریونویسی و دکوپاژ و پرهیز از نگاه کلیشه ای در طراحی موضوعات و تولید گزارش های مستند را از اهم انتظارات رسانه ای از همکاران خبر برشمرد.

مدیر تحریریه اداره کل اخبار استانهای سازمان صدا و سیما در پایان این مراسم برنامه ریزی دقیق برای ورود اثر گذار به عرصه های مهم پیش روی کشور یعنی دهه فجر و انتخابات مجلس نهم را خواستار شد.