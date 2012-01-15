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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۰۲

منصور پورحیدری:

غرور بازیکنان باعث شکست تیم استقلال شد/ داور پنالتی ما را نگرفت

غرور بازیکنان باعث شکست تیم استقلال شد/ داور پنالتی ما را نگرفت

سرپرست تیم فوتبال استقلال غرور بازیکنان را از عوامل شکست این تیم مقابل مس کرمان برشمرد و گفت: در روزی که خوب بازی نکردیم، مغلوب مس کرمان شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری پس از شکست یک بر صفر تیم استقلال مقابل مس کرمان با بیان این مطلب افزود: بازی بسیاری حساسی برای تیم ما بود، اما متأسفانه نتوانستیم خوب عمل کنیم، به ویژه در نیمه اول.

وی با اشاره به فرصت های گلزنی تیم استقلال در نیمه دوم خاطرنشان کرد: متأسفانه از فرصت هایی که در نیمه دوم بدست آوردیم استفاده نکردیم و در لحظه ای گل خوردیم که جبران آن برایمان دشوار بود.

سرپرست تیم فوتبال استقلال غرور بازیکنان را یکی از دلایل شکست این تیم مقابل مس کرمان برشمرد و گفت: پیروزی مقابل داماش باعث غرور بازیکنان شده بود و همین مسئله باعث شد در بازی حساس امروز نتیجه را واگذار کنیم.

وی در خصوص اعتراض هواداران و پنالتی که در دقایق پایانی به نفع استقلال گرفته نشد، گفت: به نظر من مدافع تیم مس روی بازیکن ما مرتکب خطا شد و باید داور اعلام پنالتی می کرد.

کد مطلب 1510170

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