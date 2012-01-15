100 مگاوات برق از نیروگاه های بادی کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نصیری عصر یکشنبه در جلسه بررسی ساخت نیروگاه بادی در شهرستان نیر استان اردبیل اظهار داشت: تجهیزات لازم برای تولید 20 مگاوات دیگر در حال نصب است.

وی با بیان مزایای مصرف انرژیهای نو در شرایط کنونی اضافه کرد: دولت امسال 100 میلیارد ریال به سازمان شهرداریهای کشور اختصاص داده تا با شناسایی قابلیتهای مناطق مختلف به توسعه این انرژیها بپردازند.

مدیر دفتر زیست سازمان انرژیهای نو ایران نصب توربینهای بادی در شهرستانهای اصفهان و سرعین در استان اردبیل را در راستای افزایش تولید این حوزه غنوان کرد و افزود: این طرحها در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه استان اردبیل بعد از منجیل دومین منطقه باد ذخیره کشور است، تصریح کرد: شهرستانهای نیر و سرعین در این استان جزو مناطق مستعد برای ایجاد نیروگاه‌های بادی هستند.

نصیری همچنین از اختصاص هشت هزار میلیارد ریال برای مدیریت زباله ها و پسماند و بازیافت آن در کشور خبر داد و بر ضرورت استفاده از زباله ها و پسماندها برای تولید انرژی در آینده نزدیک تاکید کرد.