نمايشگاه عكسهاي تئاتر در فرهنگسراي مدرسه

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين نمايشگاه، از روز شنبه سوم تا پنج شنبه هشتم بهمن ماه از ساعت 9 الي 19 آماده بازديد علاقمندان مي باشد.
محل برگزاري نمايشگاه، خيابان شريعتي، نرسيده به پل سيدخندان، پارك هلال احمر، فرهنگسراي مدرسه مي باشد.
به مناسبت فرا رسيدن بيست و سومين جشنواره تئاتر فجر در ايام دهه فجر، نمايشگاهي از عكسهاي تئاتر، آثاري از امير اميري در نگارخانه فرهنگسراي مدرسه برگزار مي شود.
