موج اعتراضات مردمی ادامه دارد/ العوامیه منطقه ای پلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، "حمزه الحسن" از مخالفان آل سعود گفت : بدون شک رژیم تلاش می کند که اتهامات واهی سابق را درباره عصام ابوعبدالله تکرار و اینگونه القا کند که اقداماتش حمایت از کشور و مبارزه با تروریسم است.

"فواد البراهیم" نیز اظهار داشت : نیروهای امنیتی با هدف دستگیری اعضای فهرست تحت پیگرد وزارت کشور به العوامیه یورش بردند که این اقدام خشم مردمی را به دنبال داشت.

وی افزود: نظامیان سعودی اقدام به شلیک گلوله به سوی جوانان کردند که شهید عصام از ناحیه پا مورد هدف قرار گرفت و به دنبال آن یکی از نظامیان رژیم چند گلوله به بدن عصام ابوعبدالله شلیک کرد و وی را به شهادت رساند.

یکی دیگر از جوانان العوامیه که نامش را فاش نکرد، گفت : برادرزاده من در شب شهادت عصام ابوعبدالله در حالی که با خودروی خود در حال حرکت بود، هدف تیراندازی نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفت که خوشبختانه از مهلکه جان سالم به در برد.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی عربستان به یکی از رهگذران عادی در مقابل مرکز پلیس العوامیه شلیک و "منتظر باقر النمر" یک جوان دیگر را در ایست بازرسی العوامیه بازداشت و پس از چند ساعت آزاد کردند.

همچنین شاهدان عینی از یورش نیروهای امنیتی به منزل "منیر الاسعد" از اهالی منطقه صفوی در شرق عربستان و بازداشت وی خبر دادند.

علت بازداشت الاسعد پلاکارد نصب شده بر روی دیوار منزل وی با مضمون "گذرنامه ام، زمین کشاورزی و شغلم را به من بازگردانید"، بوده است.

این در حالی است که شاهدان محلی از شلیکهای ایذایی نیروهای امنیتی سعودی در العوامیه با هدف ترساندن مردم و ساکنان منطقه و پرواز بالگردها در مسافت پایین، تصویربرداری از مناطق این شهر خبر دادند.

به گفته شاهدان مذکور نیروهای امنیتی عربستانی ضمن یورش به منزل حسن آل ربیع اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان کردند همچنین نیروهای مذکور با محاصره منزل عبدالله آل سریح،خواستار تسلیم اهالی آن شدند.

همچنین مردم العوامیه ضمن برپایی تظاهرات اقدامات سرکوبگرانه رژیم را محکوم کردند و خواستار مجازات عاملان شهادت عصام ابوعبدالله شدند.