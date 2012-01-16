در گفتگو با مهر عنوان شد: توجه به مسائل بومی در علوم انسانی یک ضرورت است

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در مورد امکان بومی سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: مسئله بومی سازی یکی از مسائل پیچیده در علوم انسانی است. گاهی ممکن است متفکر و اندیشمند علوم انسانی جهانی بیندیشد ولی در واقع دیدگاههای او انعکاسی از فرهنگ بومی خود باشد.

مؤلف "تاریخ روح" تأکید کرد: در واقع اینکه متفکر و اندیشمند علوم انسانی و حتی دانشمند علم به مسائل و مشکلات جامعه خود وفادار باشد امری کاملاً پسندیده و مقبول است.

وی یادآور شد: به رغم این، ماهیت علوم انسانی در قرن 19 و اوایل قرن بیستم معطوف به مسائل جهان گستر بوده است. در این دوران شاهد دوران آغازین جامعه شناسی و روانشناسی به عنوان رشته‌ها و حوزه‌های مستقل و مشخص هستیم.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: در این دوران شاهد هستیم که تمرکز مطالعاتی و تحقیقاتی امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی بر روی جامعه فرانسه نیست. همچنین جامعه شناسی آلمانی ویلهلم دیلتای نیز بر جامعه آلمان متمرکز نبود و هر دوی این اندیشمندان جهانی می‌اندیشیدند.

تالیافرو در ادامه افزود: اما نکته خیلی جالبی که رخ می‌دهد این است که به رغم جهانی اندیشیدن این اندیشمندان و متفکران، شاهد حضور فرهنگ کشور میزبان در اندیشه و آرای آنها هستیم.

استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا در پایان یادآور شد: بر این اساس قابل قبول است که متفکر و اندیشمند علوم انسانی متوجه مسائل کشور و جامعه خود باشد، اما از سوی دیگر اندیشمند علوم انسانی متعلق به جامعه بزرگتر بین‌المللی نیز هست که باید مسائل و مشکلات آنرا نیز مورد توجه داشته باشد.