  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۶ دی ۱۳۹۰، ۸:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد: توجه به مسائل بومی در علوم انسانی یک ضرورت است

در گفتگو با مهر عنوان شد: توجه به مسائل بومی در علوم انسانی یک ضرورت است

استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا با اشاره به اینکه گاهی ممکن است متفکر علوم انسانی جهانی بیندیشد ولی در واقع دیدگاههای او انعکاسی از فرهنگ بومی خود باشد، گفت: وفاداری متفکران به مسائل جامعه خود امری تأیید شده است.

دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصر در مورد امکان بومی سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: مسئله بومی سازی یکی از مسائل پیچیده در علوم انسانی است. گاهی ممکن است متفکر و اندیشمند علوم انسانی جهانی بیندیشد ولی در واقع دیدگاههای او انعکاسی از فرهنگ بومی خود باشد.

مؤلف "تاریخ روح" تأکید کرد: در واقع اینکه متفکر و اندیشمند علوم انسانی و حتی دانشمند علم به مسائل و مشکلات جامعه خود وفادار باشد امری کاملاً پسندیده و مقبول است.

وی یادآور شد: به رغم این، ماهیت علوم انسانی در قرن 19 و اوایل قرن بیستم معطوف به مسائل جهان گستر بوده است. در این دوران شاهد دوران آغازین جامعه شناسی و روانشناسی به عنوان رشته‌ها و حوزه‌های مستقل و مشخص هستیم.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد تأکید کرد: در این دوران شاهد هستیم که تمرکز مطالعاتی و تحقیقاتی امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی بر روی جامعه فرانسه نیست. همچنین جامعه شناسی آلمانی ویلهلم دیلتای نیز بر جامعه آلمان متمرکز نبود و هر دوی این اندیشمندان جهانی می‌اندیشیدند.

تالیافرو در ادامه افزود: اما نکته خیلی جالبی که رخ می‌دهد این است که به رغم جهانی اندیشیدن این اندیشمندان و متفکران، شاهد حضور فرهنگ کشور میزبان در اندیشه و آرای آنها هستیم. 

استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا در پایان یادآور شد: بر این اساس قابل قبول است که متفکر و اندیشمند علوم انسانی متوجه مسائل کشور و جامعه خود باشد، اما از سوی دیگر اندیشمند علوم انسانی متعلق به جامعه بزرگتر بین‌المللی نیز هست که باید مسائل و مشکلات آنرا نیز مورد توجه داشته باشد.

کد مطلب 1510208

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها