دشمن به دنبال تبدیل انتخابات به یک تهدید برای ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر یکشنبه در نشست با کارگران اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسیار حساس است و در این زمان که دشمنان به دنبال از بین بردن جایگاه والای نظام جمهوری اسلامی در جهان هستند تلاش بر تهدید انتخابات برای کشور دارند.

وی افزود: دشمن با زیر سئوال بردن انتخابات و به راه انداختن جنجال در خصوص رد صلاحیتها به دنبال ضربه زدن و خدشه دار کردن انتخابات است.

فرماندار قائمشهر از انتخابات به عنوان یکی از مراحل حساس تصمیم گیری برای اداره کشور با حضور و مشارکت مردم نام برد و گفت: حضور مردم در انتخابات که نشانگر پشتیبانی آنان از نظام است.

به گفته، پیرفلک انتخابات 12 اسفند یکی از حساسترین مراحل تاریخ انقلات اسلامی بوده که تهاجم و دشمنی بیگانگان برای شکستن پیکره جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: باید در انتخابات به دنبال منافع ملت بود و غیر این، خلاف نظام جمهوری اسلامی است.

پیرفلک افزود: برگزاری انتخابات در ایران با کشورهای دیگر متفاوت بوده چرا که رهبری جمهوری اسلامی ایران به رهبری ولی فقیه بوده و همه به فرمان ولایت فقیه خود با حضور حداکثری مردم به پای صندوقهای رای رفته و با انتخاب درست چشم دشمنان این نظام را کور می کنیم.