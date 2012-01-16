  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ دی ۱۳۹۰، ۸:۳۵

پیرفلک:

دشمن به دنبال تبدیل انتخابات به یک تهدید برای ملت است

دشمن به دنبال تبدیل انتخابات به یک تهدید برای ملت است

قائمشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان قائمشهر گفت: دشمنان در تلاش هستند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی را از یک فرصت برای ملت به تهدید علیه کشور تبدیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک عصر یکشنبه در نشست با کارگران اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسیار حساس است و در این زمان که دشمنان به دنبال از بین بردن جایگاه والای نظام جمهوری اسلامی در جهان هستند تلاش بر تهدید انتخابات برای کشور دارند.

وی افزود: دشمن با زیر سئوال بردن انتخابات و به راه انداختن جنجال در خصوص رد صلاحیتها به دنبال ضربه زدن و خدشه دار کردن انتخابات است.

فرماندار قائمشهر از انتخابات به عنوان یکی از مراحل حساس تصمیم گیری برای اداره کشور با حضور و مشارکت مردم نام برد و گفت: حضور مردم در انتخابات که نشانگر پشتیبانی آنان از نظام است.

به گفته، پیرفلک انتخابات 12 اسفند یکی از حساسترین مراحل تاریخ انقلات اسلامی بوده که تهاجم و دشمنی بیگانگان برای شکستن پیکره جمهوری اسلامی است.

وی تصریح کرد: باید در انتخابات به دنبال منافع ملت بود و غیر این، خلاف نظام جمهوری اسلامی است.

پیرفلک افزود: برگزاری انتخابات در ایران با کشورهای دیگر متفاوت بوده چرا که رهبری جمهوری اسلامی ایران به رهبری ولی فقیه بوده و همه به فرمان ولایت فقیه خود با حضور حداکثری مردم به پای صندوقهای رای رفته و با انتخاب درست چشم دشمنان این نظام را کور می کنیم.

کد مطلب 1510212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها