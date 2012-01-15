سرهنگ عبدالعلی رشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پیش از ظهر امروز در جاده قیدار به تهران نرسیده به سد کینه ورس در 40 کیلومتری جاده قیدار به ابهر به علت عدم توانایی و تخطی از سرعت مطمئنه در سراشیبی اتوبوس حامل مسافر بعد از برخورد با گاردریل به سمت چپ منحرف شده و به کوه برخورد کرده که این عامل مهم در کاهش تلفات تصادف شده است.

وی با بیان اینکه اتوبوس مذکور از ناحیه جلو از سمت چپ با کوه برخورد و واژگون شده است، ادامه داد: این اتوبوس 50 متر در وسط آسفالت جاده به زمین کشیده شده است که اگر در داخل سراشیبی سقوط می کرد تعداد تلفات بیشتر از تعداد کنونی می شد.

فرمانده پلیس راه استان زنجان با بیان اینکه پنج نفر از فوت شدگان در محل و یک نفر در بیمارستان فوت کرده اند افزود: 10 نفر نیز بر اثر تصادف مجروع شدند که در بیمارستان بستری هستند.

سرهنگ رشتیانی با بیان اینکه تخطی از سرعت مطمئنه، عامل مهم در وقوع این تصادف بوده است، افزود: این اتوبوس در پلیس راه به دلیل نبستن کمربند ایمنی اعمال قانون نشده است که در صورت بستن کمربند توسط مسافران تلفات ناشی از این تصادف کمتر بود.