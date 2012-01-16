صنعت زرند؛ از ورشکستگی زغالسنگ تا درخشش فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، ارتقای صنعت در زرند این روزها زغالسنگ میانسال را برای تولید فولاد از ورشکستگی نجات داده است و به زودی با توجه به وجود معادن گسترده سنگ آهن جلال آباد و ساخت هشت کارخانه فولاد در کنار کارخانه گندله سازی و کک سازی جهش صنعتی را در این منطقه معدنی شاهد خواهیم بود.

شهرستان زرند که زمانی تنها به زغالسنگ وابسته بود اینک با جهشی بسیار بلند در آستانه تبدیل به قطب فولاد کشور است.

شهرستان زرند که از جمله مناطق صنعتی مهم استان کرمان محسوب می شود دارای منابع غنی زغالسنگ و سنگ آهن است که می تواند در صورت بهره برداری و فرآوری مناسب، ارزش افزوده بسیار بالایی برای استان و اهالی این شهر ایجاد کند.

صنعت فرسوده در آستانه احیای مجدد

صنعت زغالسنگ که روزگاری نه چندان دور تمام هم وغم مردم زرند برای اشتغال به کار بود و می توان گفت در زمانی نه چندان دور قریب به 90 درصد مردم زرند مستقیم یا غیر مستقیم از مجموعه شرکت های زغالسنگ زندگی خود را اداره می کردند اینک در روزهای واپسین عمر خود و در آستانه فرسودگی به سر می برد.

با توجه به این مسئله و لزوم توجه ویژه به حفظ اشتغال در این شهرستان نیاز به ایجاد صنایع فرآوری و جدیدی است که بتوانند این نعمت بزرگ را به محصولات ارزشمندتر تبدیل و بفروش برسانند.

به گفته سیدمسعود حسینی، مدیرعامل شرکت زغال سنگ استان کرمان تولید این ماده معدنی در شش ماه نخست سال شش درصد افزایش داشته است.

افزایش تولید زغالسنگ در کرمان/ چین مهمترین مشتری خارجی

حسینی به خبرنگار مهر گفت: تولید شش ماهه نخست امسال 417هزار تن بوده است در حالیکه در مدت مشابه سال قبل 392هزار تن زغالسنگ تولید شده بود.

وی تصریح کرد: تمام زغالسنگ تولیدی سال قبل در شرکت های داخلی و خارجی فروش رفته و بخشی از آن نیز به کشور چین صادر شده است.

با افزایش تولید زغالسنگ آنچه در سطح منطقه اتفاق می افتد تلاش بیشتر کارگران زغالسنگ برای افزایش تولید است و این افزایش تولید گرچه در مقطعی کوتاه از زمان با دپوی چند صد تنی زغالسنگ نگرانی هایی را به وجود آورد ولی در آینده نزدیک این افزایش تولید زغالسنگ به تولید بیشتر کک متالوژیک و دیگر محصولات فرآوری شده که بازار خوبی برای فروش دارند، می انجامد.

واحد 800هزار تنی کک سازی زرند که طبق گفته مسئولان پروژه کک سازی تا مرداد 91 به بهره برداری می رسد فرصت بسیار خوبی جهت فرآوری و تولید محصولات جدیدتر از زغالسنگ است.

لزوم جلوگیری از خام فروشی زغالسنگ کرمان/ معادن کرمان رتبه اول تولید زغالسنگ کشور را دارند

در حال حاضر در وسعت هزار و 100 کیلومتری محدوده زغالی شمال استان سالانه بالغ بر290میلیون تن زغال ذخیره وجود دارد که جزو زغال های با ارزش اقتصادی است که این زغال در حال حاضر و در غیاب کارخانجات فولاد در استان به مصرف کارخانجات ذوب آهن اصفهان می رسد.

سالیانه یک میلیون تن زغالسنگ خام از استان کرمان و از چندین معدن منطقه زرند و کوهبنان و راور جهت مصرف کارخانه ذوب آهن اصفهان فرستاده می شود که مصرف کلی این کارخانجات 1.5میلیون تن است.

به صورت کلی می توان گفت ذخایر زغالسنگ زرند و مناطق نزدیک به آن نیمی از زغالسنگ تولیدی ایران را در بر می گیرد و رتبه اول تولید زغال کشور از آن استان کرمان است.

از مهم ترین معادن زغالی کشور معادن منطقه شمالی استان کرمان است که عمدتا محدوده "پابدانا" و "باب نیزو" و دیگر معادن ریز و درشت زرند، معادن "همکار" کوهبنان و "اشکیلی" راور را شامل می شود.

پایان داستان دپوی زغالسنگ کرمان

با توجه به مسئله دپوی زغالسنگ استان که چندی پیش باعث بروز نگرانی هایی در سطح استان شد و حتی زغالسنگ استان را در آستانه ورشکستگی قرارداد نیاز به توجه ویژه به مسئله استفاده از زغالسنگ و فرآورده های آن در استان احساس می شود.

مجیدباقری، مسئول دفتر فنی کارفرمای کک سازی زرند به خبرنگار مهر گفت: زغالسنگ زرند کیفیت بسیار خوبی دارد و قابلیت کک شوی آن بالاست و در صورتی که کارخانه کک سازی زرند فعال شود هیچ زغالسنگی دپو نمی شود و روی زمین نمی ماند.

کک حاصل شده از این زغال طبق برآوردهای کارشناسی 77درصد کک متالوژیک و بقیه آن گاز کک و قطران و همچنین مقداری کک ریز دانه است که همه این محصولات بازار خاص خود را دارد.

وی ادامه می دهد: چرخه فولاد زرند را با صنایعی چون کک سازی، کنستانتره آهن، معادن آهن جلال آباد که بعضا در حال حاضر در زرند مراحل پایانی ساخت خود را طی می کنند تکمیل می کنیم.

البته محمدجعفری، معاون وزیرصنعت و معدن چندی پیش در بازدید از منطقه زرند بر قابلیت قطب فولاد شدن منطقه تاکید کرده است.

وی گفت: منطقه زرند با معادن غنی آهن و معادن بزرگ زغالسنگ و کارخانجات کک سازی و قطران وضعیت بسیار خوبی دارد و چرخه تولید فولاد در این منطقه به زودی تکمیل می شود.

زغالسنگ زرند که نسبت به دیگر مناطق استان از نام و نشان و مقادیر بیشتری برخوردار است شرایط خاصی دارد.

زغالسنگ منطقه اینک برای کارخانه کک سازی زرند حکم زنده ماندن را دارد و زغالسنگی که حتی کارخانجات اصفهان برای خریدش منت فراوان بر سر زرندیها می گذاشتند اینک دیگر برای خروج از استان بهانه ای ندارد.

یک قدم تا جهش صنعتی کرمان

محمدجواد امیری، مدیرپروژه کنستانتره زرند نیز اعتقاد دارد چرخه فولاد در زرند کامل است و می توان با شروع ساخت فولاد، جهش صنعتی را در زرند مشاهده کرد.

امیری در گفتگو با مهر می گوید: هدف از زنجیره صنعتی که در منطقه زرند فعال شده تداوم چرخه فولاد بدون نیاز به دیگر استانها است و امیدواریم بتوانیم از خام فروشی محصولات ارزشمند خود جلوگیری کنیم.

تامین آب بزرگترین مشکل معادن و کارخانه های صنعتی کرمان

از سوی دیگر سرمایه گذاری های خوبی که توسط شرکت هولدینگ خاورمیانه انجام شده و چرخه های فولادی استان را یکی بعد از دیگری فعال می کند جای بسی قدردانی دارد و امید داریم مسئله آب این صنعت بزرگ نیز در استان حل شود تا صنعت فولاد استان در کویر کرمان با درخشش خود استان کرمان را قطب پولادین کشور معرفی کند.

سازمان صنعت و معدن و تجارت استان کرمان باید در ادامه هماهنگی های خود برای ارتقا صنایع استان کرمان بایستی با دید حمایتی خود روز به روز مسائل و مشکلات بخش خصوصی را در عرصه صنعت حل کند تا این بخش بهتر از قبل حاضر به سرمایه گذاری در عرصه صنعت استان باشد.

صنایع استان کرمان به شدت نیازمند توجه سازمان صنعت و معدن و تجارت هستند هر چند مسئله تسهیلات این سازمان برای جبران فشار ناشی از طرح هدفمندی تا حدودی کمک خوبی برای صنایع بود اما بایستی با حمایت جدی تر این مسئله را دنبال کرد.

صنعت فولاد در آستانه شکوفایی خود در هشت نقطه استان کرمان، منتظر توجه بیشتر است از کم کردن کاغذ بازیها تا برطرف کردن موانع سرمایه گذاری ها همه و همه می توانند این صنعت بزرگ را در استان کرمان رونق دهند.

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گزارش: مرضیه السادات حسینی

