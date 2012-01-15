روابط با کشورهای منطقه آمریکای لاتین برای ایران اهمیت راهبردی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد عصر امروز یکشنبه در جلسه هیأت دولت اظهار داشت: توسعه روابط با کشورهای آمریکای لاتین در چارچوب سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران و در راستای تقویت همکاری ها و مراودات با کشورهای مستقل در عرصه بین‌المللی در مقابل زیاده‌خواهی های سلطه‌طلبان و مستکبران صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور بر تلاش همه دستگاه‌ها در پیگیری و اجرای دقیق تفاهم‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های دوجانبه بین ایران و کشورهای آمریکای لاتین به ویژه از سوی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت، اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور خارجه تأکید کرد و علی سعیدلو معاون امور بین‌الملل خود را مأمور پیگیری دقیق نحوه اجرای این موافقتنامه‌ها و ارائه گزارش به دولت نمود.

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از همه اعضای هیأت دولت خواست تا تمرکز خود را بر روی کار برای مردم قرار دهند و افزود: باید با همدلی، همکاری و مساعی تمام دستگاه‌ها و قوا، نسبت به ساختن کشور همت کرده و سطح بالاتری از خدمت را برای مردم عزیز فراهم کنیم.

رئیس جمهور بر لزوم افزایش سرعت و دقت در انجام کارها و پروژه‌ها در عرصه خدمت‌رسانی توسط دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

در این جلسه همچنین احمدی‌نژاد همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا همه اختیارات و وظایف و مسئولیت‌های خود در محدوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی را طبق تصریح قانون برنامه پنجم به مدیران عامل این مناطق تفویض کنند تا مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان فرصت‌هایی ویژه برای اقتصاد کشور بتوانند، با قدرت بیشتری در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرند.