به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله شایان شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اراک ضمن بیان مطلب فوق افزود: جبهه متحد اصولگرایان و گروه 8+7 همه تلاش خود را برای زمینه سازی حضور مردم انجام می دهد.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردمی باید گزینه اول برنامه همه احزاب و گروههای سیاسی باشد گفت: انتخاب اصلح با تکیه بر سخنان رهبر معظم انقلاب امکان پذیر است و توجه به بیانات ایشان برای هر مومن و انقلابی راهگشا است.

شایان با تاکید بر توسعه وفاق و همدلی بین گروههای اصولگرایی گفت: اختلاف راه به جایی نمی برد و وحدت و همدلی راهبرد اساسی ما است.

وی با اشاره به اینکه اعضای این جبهه برای ایجاد شور و اشتیاق انتخاباتی در مکان های مختلف به سخنرانی و بحث می پردازند گفت: این جبهه از میان داوطلبانی که از سوی شورای نگهبان تایید شوند گزینه های خود را انتخاب می کند.