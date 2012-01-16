ایمن سازی روستاهای گلستان نیازمند رفع موانع

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع 50 روستا، 14 روستا باید جابجا و 36 روستا در طرح ایمن سازی قرار دارند و بیشتر این روستا به دلیل خطر سیل مشمول طرح جابجایی و ایمن سازی هستند و در این بین همراهی روستاییان می تواند به مسئولان برای تسریع در اجرای طرح کمک کند.

مدیرکل بحران گلستان گفت: 14 روستای در معرض خطر حوادث طبیعی در استان مشمول طرح جابجایی و اسکان در مناطق امن شده اند که مقدمات اولیه آن در برخی از روستاها آغاز شده است.

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 36 روستای دیگر استان نیز در طرح ایمن سازی قرار دارند که این کار در خود روستاها و یا مناطق مجاور آنها انجام می شود.

وی عنوان کرد: مناطق و زمینهای مسکونی توسط بنیاد مسکن مشخص و نقشه های آن آماده شده است تا بتوانیم مردم را از مناطق پرخطر انتقال دهیم.

حسام گفت: جابجایی 5 روستا در مناطق پرخطر استان از جمله حاجی بیک علیا و سفلی و حاجی آباد آغاز شده است و از 14 روستایی که در طرح جابجایی قرار گرفته اند، چهار روستا به دلیل انجام مطالعات مجدد و بررسیهای بعدی از این طرح خارج شده اند.

حسام اضافه کرد: این روستاها در جای فعلی خود باقی می مانند ولی چند واحدی که دچار مشکل بوده باید در همان روستا جابجا شوند.

وی عنوان کرد: این طرح نیازمند مشارکت و همراهی مردم است و در مناطقی که این مشارکت وجود داشت، عملیات جابه جایی در حال انجام است.

حسام اعلام کرد: برای اجرای طرح جابجایی روستاهای در معرض خطر اعتبارات بلاعوض و تسهیلات ویژه از طریق بنیاد مسکن پرداخت می شود.

مدیرکل بحران گلستان اذعان داشت: در برخی از مناطق قطعات زمین واگذار شده و ساخت و سازها در حال انجام است و برای هر واحد مسکونی مبلغ 15 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت خواهد شد.

حسام تصریح کرد: تاکنون بیش از 6 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی برای اجرای این طرح هزینه شده است.

وی افزود: بیشتر روستاهایی که در معرض جابجایی هستند در شهرستانهای کلاله ومراوه تپه واقع شده اند.

حسام یادآور شد: به دلیل پایین بودن مشارکت مردم و محدودیتهای اعتباری کار جابجایی روستاهای در معرض خطر استان با کندی در حال انجام است.



به گزارش مهر، در این با توجه به حادثه خیز بودن روستاها و خسارتهایی که سالانه حوادث طبیعی به گلستان وارد، می کند، تسریع در اجرای طرح جابجایی و ایمن سازی روستاها امری ضروری است.



مدیرکل ستاد مدیریت بحران گلستان گفت: 600 میلیارد ریال خسارت ناشی از حوادث طبیعی در سال جاری به استان وارد شده است.

رسول حسام افزود: با توجه به وقوع دو سیل در سال جاری، در مجموع در قالب پیشگیری و بازسازی بیش از 600 میلیارد ریال خسارت به استان وارد شد.

وی اظهار داشت: بخش دیگر خسارتها در بخش کشاورزی بوده است که به دلیل بارندگیهای مستمر مشکلاتی را در کشت تابستانه و تأخیر در کشت بهاره را سبب شده بود که باید میزان اصلی خسارتها برآورد شود.

حسام عنوان کرد: براساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران، مقرر شده تا سازمان جهادکشاورزی میزان این خسارتها را بررسی و اعلام کند.

وی گفت: خسارتهای مربوط به بخش کشاورزی خسارتهای پنهان است که باعث کاهش تولید می شود و ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد و جهاد کشاورزی موظف است تا میزان کاهش تولید محصولات را جمع بندی و اعلام کند.

وی اضافه کرد: از نگاه دولت خسارتها در قالب پوششهای بیمه ای پرداخت خواهد شد از این رو تقاضا داریم مردم نسبت به بیمه کردن سرمایه خود چه در بخش کشاورزی، تجاری، مسکونی، صنعتی و... اقدام کنند.

مدیرکل بحران استان گلستان اذعان داشت: پس از وارد آمدن خسارت تنها صنعت بیمه است که می تواند راهگشا باشد، در عین حال نیز باید اصلاحاتی در ساختار نظام بیمه ای اعمال شود به همین منظور مطالعات میدانی توسط مشاورین در 10 استان کشور از جمله گلستان به عنوان پایلوت در حال انجام است.

حسام اعلام کرد: انجام مطالعات این طرح در مراحل پایانی است و امیدواریم به عنوان یک راهکار اجرایی مناسب دست پیدا کنیم.