علیرضا سلیمانی که بتازگی هدایت تیمهای کاراته کشورمان در ردههای سنی پایه را پذیرفته است در گفتگو با خبرنگار مهر برخورد خوب سرپرست فدراسیون را به عنوان اصلیترین دلیل بازگشت خود به کاراته عنوان کرد و افزود: جلسات متعددی با فرجی داشتم که در نهایت با قبول شرایطم این مسئولیت را پذیرفتم.
وی در ادامه افزود: علاقه زیادی به کار در رده سنی پایه و پشتوانه سازی دارم. نگاه من به همین مسابقات آسیایی نیست، بلکه هدفم موفقیت در بازیهای آسیایی 2014 و موفقیت تیم ملی در این میدان برگ است.
سرگروه پیشین تیم ملی کاراته خاطر نشان کرد: من کار خود را در تیمهای نوجوانان، جوانان و امید با دقت و علاقه زیاد انجام میدهم و تلاش میکنم تا کاراتهکاهای قدرتمند و خوبی را تحویل تیم ملی بزرگسالان دهم تا کادر فنی آن تیم بتواند با در اختیار داشتن چند کاراتهکای همسطح در هر وزن بهترین و شایستهترین نفر را انتخاب کند.
سلیمانی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر افزود: در انتخاب همکارانم و کلیه کارهای مربوط به این تیم اختیار تام از فدراسیون خواستهام و سرپرست فدراسیون نیز در این مورد موافقت خود را اعلام کرده است.
سرمربی تیم ملی در پایان تصریح کرد: سوم تا پنجم اسفندماه مسابقات قهرمانی کشور که حکم انتخاب تیم ملی را دارد برگزار میشود. من به همراه همکارانم هر کاراته کایی که شایسته حضور در اردوی تیم ملی باشد را دعوت میکنیم تا بتوانیم پشتوانههای خوبی برای آینده تیم ملی بسازیم.
قابل ذکر است علیرضا سیلمانی، سرگروه پیشین تیم ملی که سابقه 10 سال هدایت تیم ملی مالزی را دارد هفته گذشته از سوی سرپرست فدراسیون به عنوان سرمربی تیمهای رده سنی پایه انتخاب شد.
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