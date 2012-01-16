اینترنت یزد مختل شد/ شهر الکترونیک؛ ماه ها درگیر اختلالات اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت استان در بخش دیال آپ که به طور کامل دچار اختلال و در اینترنت پرسرعت دچار افت شدید سرعت است به نحوی که استفاده از صفحات وب دقایق طولانی کاربران را در انتظار نگه می دارد.

اپراتورهای خدمات و پشتیبانی ADSL یکی از بزرگترین شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت در استان یزد، علت کندی اینترنت و قطعی آن را عاملی سراسری و سخت افزاری اعلام می کنند.

شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی، مسئول اختلال در خطوط اینترنت را مخابرات اعلام کرده اند و مسئولان مخابرات نیز در این زمینه حاضر به پاسخگویی به خبرنگاران نیستند و حتی تماس های آنها را بی پاسخ می گذارند.

از چندی پیش نیز این شایعه قوت گرفته که کندی اینترنت استان یزد همچنین برخی دیگر از استان های شرقی کشور که توسط پیشگامان کویر یزد تامین می شود، به دلیل اختلافات مخابرات با این شرکت است و در واقع مخابرات در سرویس دهی به این شرکت اختلال ایجاد کرده است.

برخی کارشناسان نیز تکمیل ظرفیت خطوط و استفاده بیش از حد ظرفیت را عامل کندی اینترنت اعلام می کنند.

به هر حال عامل کندی اینترنت از هر کجا که ناشی شود، کار کاربران را به شدت دچار مشکل کرده است به نحوی که طی ماه های اخیر کاهش شدید سرعت ملموس است.

طی روزهای گذشته نیز این اختلال شدت گرفته به نحوی که در برخی ساعات روز استفاده از اینترنت به طور کامل امکان پذیر نیست.

این مهم در حالی هر روز وضعیت را در استان یزد نامطلوب تر می کند که این استان به عنوان شهر پایلوت الکترونیک معرفی شده است.

کندی سرعت اینترنت در کار برخی شعب بانک ها، کافی نت ها، خودپردازها و .... نیز اختلال ایجاد کرده است.