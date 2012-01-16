4500 فرقه نوظهور برای مقابله با اسلام ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فکوری صبح دوشنبه در نشست با مسئولان و اعضای کانون فرهنگی و تبلیغی و آموزشی بامداد خلیج فارس اظهار داشت: اطاعت ریشه‌هایی دارد که محبت از محکم‌ترین آنهاست. کسی می تواند از پیامبر اکرم (ص) اطاعت و پیروی کند که محبت خدا در جانش ریشه دوانده باشد، محبت ریشه ترک حرام و انجام واجب است.

وی ادامه داد: بیش از چهار هزار و 500 فرقه نوظهور در جهان وجود دارد. عرفان‌های کاذب از سوی کشورهای غربی برای مقابله با اسلام رواج یافت و به اندازه‌ای رشد کرد که خود غرب احساس خطر کرد.

مسئول تشکلهای مذهبی استان بوشهر ادامه داد: دولتهای غربی پس از ناتوانی در نابودی این عرفانها، از آنجا که این فرقه‌ها در ایجاد اختلاف در جامعه تاثیر زیادی داشتند، تلاش کردند آنها را در کشورهای اسلامی رواج دهند.

فکوری یکی از ویژگیهای عرفان‌های کاذب را شریعت ستیزی، تناسخ گرایی و عقل ستیزی دانست و گفت: این فرقه‌ها مدعی متافیزیک و فراطبیعت‌اند، به آنها عرفان گفته می شود و شریعت ستیزی، تناسخ گرایی و عقل‌ستیزی از ویژگی‌های این عرفانهاست.

وی اضافه کرد: یکی از پاسخهای رایج به جوانانی که دچار گناه شده و در برابر آمران و ناهیان قرار گرفته‌اند، این است که امروزه با وجود موثرترین ابزارهای فراگیر جرم و گناه، چگونه می توان پاک ماند و حتی نگاه را کنترل کرد.



مدیر امور مساجد استان بوشهر ادامه داد: در ابتدا باید بخواهیم که سالم بمانیم که بی‌شک پاکدامنی در عصر ما هم امکان دارد و فرد باید از عوامل و زمینه‌های تحریک دور بماند.

وی به انجام کارهایی برای دوری از گناه اشاره کرد و افزود: انتخاب دوست مناسب و سالم، کنترل نگاه، کم کردن اوقات بیکاری ، فراموش نکردن نماز، درخواست روزی حلال از خدا، خواندن قرآن و ترجمه آن از کارهایی که می توانیم با انجام آنها از گناه و معصیت دور شویم.