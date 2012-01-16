سه مرزبان ایران توسط پاکستان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد، سه مرزبان ایرانی با تلاش فرماندار سراوان، معتمدان و ریش سفیدان محلی و مرزبانی استان آزاد و پیش از ظهر امروز یکشنبه در نقطه صفر مرزی تحویل مقام های ایرانی شدند.

این سه مرزبان 11 دی ماه جاری در جریان تعقیب و گریز اشرار و قاچاقچیان و با توجه به تاریکی شب بدون اطلاع و غیر عمد وارد خاک پاکستان شده بودند که توسط پلیس مرزبانی آن کشور دستگیر شدند.

در جریان عملیات تعقیب اشرار و قاچاقچیان توسط ماموران ایرانی 550 کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شده بود.

سه مرزبان ایرانی برای دستگیری قاچاقچیان آنان را تعقیب می کردند که بدون مشاهده میله مرزی وارد خاک پاکستان شدند.