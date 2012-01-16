به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر یکشنبه در نهمین جلسه شورای آموزش و پرورش عسلویه اظهار داشت: با مشارکت شوراهای اسلامی و دهیاران منطقه عسلویه شاهد رشد، بالندگی و شکوفایی در حوزه آموزش و پرورش خواهیم بود .

وی ادامه داد: راهکارهای مختلفی در نظام آموزشی کشور طراحی و اجرا شده که تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش یکی از مصادیق بارز تغییر و نوآوری در سیستم آموزشی است.

رئیس شورای آموزش و پرورش عسلویه اضافه کرد: این طرح‌ نتایج و تاثیرگذاری بسیار خوبی در روند تمرکز زدایی و تعمیق مشارکت همه جانبه مردم و مسئولان محلی در سرنوشت نظام تعلیم و تربیت داشته است.

وی ضمن تقدیر از اعضای شورای آموزش و پرورش منطقه عسلویه بیان کرد: هفته شوراها باید با تمام تلاش و همراه با برنامه‌های متنوع و تاثیرگذار گرامی داشته شود و اعضای شورا نیز باید به وظایف دینی و قانونی خود در برابر مسائل فرهنگی و آموزشی و امورات مربوط به دانش‌آموزان به خوبی عمل کرده و برنامه‌ریزی مدون داشته باشند.

نادری در ادامه به طرح نظام جدید آموزشی موسوم به 3-3-6 اشاره کرد و گفت: امروزه با اقدامات صورت گرفته در آموزش و پرورش شاهد تحول بنیادین هستیم و این تحولات و تغییرات سعی دارد پاسخگوی نیاز و مطالبات دانش‌آموزان باشد.

وی تبیین طرح جدید برای والدین و دانش‌آموزان را مورد تاکید قرارداد و افزود: مهندسی افکار عمومی یکی از مهمترین وظایف در راستای ایجاد بستر مناسب برای اجرای طرح جدید آموزشی است و برگزاری جلسات توجیهی برای معلمان و خانواده‌ها می‌تواند نقش اساسی و بنیادینی در بستر سازی و همراهی والدین داشته باشد.

امام جمعه عسلویه نیز در این جلسه ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی به بیان منزلت و جایگاه امام حسین (ع) پرداخت و در سخنانی به بیان جزئیات و واقعیت‌های حماسه عاشورا پرداخت.

حجت‌الاسلام سیدعلی هاشمی‌ن‍‍ژاد با گرامی‌داشت هفته شورای آموزش و پرورش ادامه داد: شورا نماد مردم سالاری است و پیشرفت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در گرو توجه به مشارکت و همفکری عمومی است.

رئیس آموزش و پرورش عسلویه نیز در این نشست با اشاره به اهمیت و نقش سند تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور اظهار داشت: یکی از مطالبات و تاکیدات مقام معظم رهبری تربیت دانش‌آموز تراز ایرانی است و از این لحاظ فرهنگیان و معلمان باید مجدانه در روند پیشرفت و به ثمر نشستن سند تحول بنیادین همکاری کنند.

اسماعیل احمدی در ادامه کمبود فضای آموزشی و نیروی انسانی را به عنوان مهمترین نیاز و کمبود اداره آموزش و پرورش در اجرای این طرح عظیم و نهادین برشمرد.