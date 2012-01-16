بهسازی 300 کیلومتر راه روستایی در مناطق مرزی آذربایجان غربی

علیرضا رحمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی با همکاری قرارگاه خاتم الانبیا(ص) برای احداث و آسفالت دو هزار کیلومتر راه روستایی در مناطق مرزی و محروم کشور بسیج شده که سهم استان از این میزان، آسفالت 300 کیلومتر راه روستایی بوده و طی دو سال آینده تکمیل می شود.

وی، شاخص برخورداری خانوار روستایی از راه آسفالته را 82 درصد و شاخص روستاهای برخوردار از راه آسفالته را 54 درصد عنوان کرد و گفت: 65 روستای بالای 100 خانوار استان در مناطق مرزی و سخت گذر واقع شده و اجرای عملیات راهسازی در این مناطق بسیار هزینه بر بوده و فاقد راه آسفالت مناسب هستند.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی مجموع راههای روستایی آسفالت شده تا کنون را بیش از سه هزار کیلومتر عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح نهضت آسفالت راههای روستایی سالانه به طور متوسط 57 کیلومتر راه روستایی در استان آسفالت می شود.

رحمان زاده ضمن تشریح طرح نهضت بزرگ آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار آذربایجان غربی، افزود: امسال طرح نهضت بزرگ آسفالت روستاهای بالای 50 خانوار در مجموع به طول یک هزار و 813 کیلومتر اجرا شده که تاکنون 665 کیلومتر از این میزان راه روستایی به بهره برداری رسیده و آماده افتتاح است.

وی با اشاره به بهره مندی دو هزار و 500 خانوار روستایی از راه مناسب در طرح نهضت بزرگ آسفالت روستاهای بالای 50 خانوار هدف گذاری شده است، ادامه داد: تاکنون هشت هزار و 500 خانوار در 170 روستا با اجرای این طرح از نعمت راه آسفالته برخوردار شده اند.

رحمان زاده از تکمیل مراحل احداث و زیرسازی 480 کیلومتر راه روستایی در قالب این طرح خبر داد و گفت: پیشرفت اجرایی طرح نهضت بزرگ آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار تا پایان سال مالی به 50 درصد رسیده که این میزان بیش از تعهد سالجاری اداره کل راه و ترابری استان است.

مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی ادامه داد: اعتبار لازم برای تکمیل طرح نهضت بزرگ آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار روستایی، یک هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شده که هم اکنون 240 میلیارد ریال از محل منابع مالی ملی و استانی تخصیص یافته است.

رحمان زاده اظهار داشت: تا کنون در آذربایجان غربی 7هزار 327 کیلومتر راه روستایی در دو هزار و 870 روستا با جمعیت دو هزار و 500 خانوار گسترش یافته که از این میزان راه، سه هزار و 239 کیلومتر آسفالت شده و اهالی یک هزار و 530 روستا از راه مناسب برخوردار هستند.

