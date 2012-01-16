بازدید رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی از دفتر خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی عصر یکشنبه به همراه رئیس روابط عمومی و امور بین الملل و اعضای ستاد اطلاع رسانی استاندار آذربایجان غربی با هدف تعامل و هم اندیشی پیرامون موضوعات انتخابات و مسائل مهم سیاسی واجتماعی استان مرزی آذربایجان غربی با سرپرست و خبرنگاران دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر دیدار و گفتگو کرد.

فتح الهی در این دیدار ضمن تقدیر از عملکرد و روند اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای مهم خبری استان و ارائه نقدهای سازنده و گزارشهای تشریحی، تحلیلی و تصویری از پتانسیل های استان توسط خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی اظهارداشت: عملکرد مهر در راستای اطلاع رسانی اخبار سانحه سقوط هوایی در ارومیه دی سال 89، اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان، حضور فعال خبری در زلزله اخیر وان در کشور ترکیه، پوشش سریع و مناسب اخبار مسابقات بین المللی ورزشی به ویژه والیبال آسیا، دانش آموزان آسیا، وزنه برداری و تکواندو قابل تقدیر است.

در این نشست سکینه اسمی سرپرست خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت این دفتر خبری دراستان از حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و رئیس ستاد انتخابات استان درآستانه انتخابات نهمین دوره مجلس و دهه مبارک فجر قدردانی کرد.

در جریان این بازدید گفتگوی مشروحی با ابراهیم فتح الهی در خصوص انتخابات و زمینه حضور حداکثری مردم در این انتخابات، برنامه های استان در ایام الله دهه فجر و مسائل روز و مهم سیاسی و اجتماعی استان توسط دفتر خبرگزاری مهر در آذربایجان غربی انجام شد که به زودی منتشر خواهد شد.