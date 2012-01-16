ایستگاه سنجش آلودگی هوا در بیرجند راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صالحی در تشریح برنامه های هفته هوای پاک خراسان جنوبی اظهار داشت: با راه اندازی ایستگاه سنجش کیفی آلودگی هوای شهری در اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امکان سنجش گازهای آلاینده هوا و ذرات محیطی فراهم خواهد شد.

وی عنوان کرد: به دلیل عدم تامین اعتبار برای خرید مانیتور، میزان آلودگی هوا فقط برای کارشناسان اداره کل قابل رویت است که امید است با خرید مانیتور نمایش میزان آلودگی هوا، این امکان برای شهروندان نیز مهیا شود.

صالحی با اشاره به برنامه های هفته هوای پاک عنوان کرد: هفته هوای پاک امسال با شعار "سوخت پاک، خودروی پاک ،هوای پاک" از 25 دی ماه آغاز شده و تا اول بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از معاینه فنی رایگان خودروهای دولتی و 50 درصد تخفیف برای خودروهای شخصی در هفته هوای پاک خبر داد و اظهار داشت: اخطار به واحدهای آلاینده هوا، به صدا در آمدن نمادین زنگ هوای پاک، کاشت نهال و دوچرخه سواری نمادین توسط محیط یاران از جمله برنامه های این اداره کل در هفته هوای پاک است.

صالحی بازدید تصادفی از یکی از موتورخانه ها و کنترل تنظیم و رفع آلودگی مصرف سوخت و انرژی، بازدید از خدمات الکترونیک شهرداری بیرجند و برگزاری همایش صنعت سبز را از دیگر برنامه های این هفته برشمرد.