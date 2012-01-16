تپه مصلای همدان پایلوت فرهنگی - مذهبی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام حجازی اظهار داشت: با اجرای پروژه های موزه هنرهای معاصر و تالار بزرگ شهر در کنار کتابخانه مرکزی استان همدان، مجتمع بوعلی سینا و مصلی بزرگ همدان تا 10 سال آینده یک مجموعه و پایلوت بزرگ فرهنگی هنری مذهبی را تشکیل خواهند داد.

حجازی افزود: عملیات اجرایی موزه هنرهای معاصر استان همدان آغاز شده و این پروژه با تخصیص اعتبار تا چهار سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: این موزه در مساحتی افزون بر شش هزار مترمربع و بر فراز تپه مصلی همدان احداث می شود.

حجازی از در نظر گرفتن ساخت گالری ها و کارگاه های مختلف فرهنگی هنری شامل سالن اجتماعات و فضاهای اداری در احداث این موزه خبر داد.

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: اعتباری افزون بر هشت میلیارد تومان از محل منابع ملی و استانی برای موزه هنرهای معاصر همدان در نظرگرفته شده است.

حجازی همچنین در خصوص تالار بزرگ شهر همدان نیز عنوان کرد: این تالار در مساحت 10 هزار و 500 متر مربع ساخته می شود.

وی گفت: این تالار دارای دو سالن استاندارد برای اجرای موسیقی و تئاتر با گنجایش هر سالن 500 نفر و پلاتوهای تخصصی است.

حجازی تاکید کرد: پروژه احداث تالار بزرگ شهر در حال حاضر در مرحله واگذاری زمین است و به زودی به مناقصه گذاشته می شود.