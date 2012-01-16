مهدی غضنفری در گفتگو با مهر گفت: موضوع راه‌اندازی بانک اصناف در شورای پول و اعتبار مطرح شده است و با فعالتر شدن اصناف در این زمینه، امیدواریم بتوان هرچه سریعتر این بانک را راه‌اندازی کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاسیس هر بانک برای خود ضوابطی دارد، افزود: برای راه‌اندازی بانک اصناف، باید ضوابط و شرایط مدنظر بانک مرکزی فراهم شود و البته در این رابطه شورای اصناف کشور نیز باید فعال‌تر عمل کرده و ضوابط مورد نیاز بانک مرکزی را تامین کند.

به گزارش مهر، چندی پیش مهدی غضنفری در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تسهیل در مراحل ایجاد بانک اصناف شده بود، اما به نظر می‌رسد این موضوع، وابسته به پیگیری شورای اصناف کشور و تامین حداقل اعتبار اولیه‌ای است که مطابق با قوانین بانکی باید تامین شود.

به علاوه، ارایه مدارک و مستنداتی که جزو نیازهای اولیه ایجاد این بانک است نیز باید از سوی اصناف در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.