نمايندگان مجلس فردا براي تقسيم وسيع ترين استان كشور تصميم مي گيرند

به گزارش خبرنگارپارلماني خبرگزاري مهر، خراسان استاني است با حدود 27 شهرستان كه گفته مي شود دست كم 12 شهرستان آن، خواهان تبد يل به مركز استان هستند.

اين استان تنها استاني در كشور است كه از سال 1316 محدوده آن مورد بازنگري قرار نگرفته است . بحث اوليه تقسيم خراسان در شهريورماه 80 ، به يك سلسله تنش ها دربرخي از شهرها و شهرستانهاي اين استان منجر شد. بحث تقسيم استان خراسان ماهها در دستور كار كميسيون امنيت ملي مجلس قرار داشت و آخرين تلاشهاي نمايند گان اين استان براي گرفتن سهم بيشتر ادامه دارد .

لايحه تاسيس استانهاي خراسان شمالي و جنوبي بيست و نهم مهرماه 80 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد.

براساس اين لايحه ، استان خراسان شمالي به مركزيت بجنورد تاسيس و ازشهرستانهاي بجنورد ، جاجرم ، شيروان ، قوچان ، درگز ، اسفراين و بانه تشكيل مي شود و استان خراسان جنوبي نيز به مركزيت بيرجند تاسيس و شامل شهرستانهاي قائنات ، فردوس و نهبندان خواهد بود.

همچنين براساس اين لايحه ، نام استان خراسان به مركزيت شهر مشهد به استان خراسان مركزي تغيير مي يابد. استان خراسان درحال حاضر 15 درصد مساحت و 10 درصد جمعيت كشور را به خود اختصاص داده و با يك هزار و 400 كيلومتر مرزخارجي يكي از مهمترين و حساسترين واحدهاي تقسيمات كشوري است .

در خصوص تقسيم استان خراسان ديد گاههاي متفاوتي وجود دارد اما د يد گاه د يگر كه اكثريت نمايند گان استان نيز بدنبال آن هستند اين است كه خراسان به چهار استان تقسيم شود . اين نمايندگان با جمع اوري امضاء نمايندگان ديگر نشان داده اند كه حمايت حدود دويست نماينده د يگر را نيز با خود به همراه دارند .

تقسيم خراسان به چند استان واكنش متفاوت مردم شهرهاي استان خراسان را درپي داشته است و هر كدام از شهرهاي اين استان خواهان برقراري مركزيت استان هاي خراسان در شهرهاي خود هستند .



آيا تقسيم اين استان مي تواند مشكلات استان را مرتفع سازد و ديد گاه كلي مجلس درباره اين لايحه چه خواهد بود؟



حسين انصاري راد نماينده نيشابورپيشتر يكي از طرفداران اصلي استرداد لايحه از سوي دولت بود . وي معتقد بود كه دولت لايحه خود را پس بگيرد ودر عوض 10 درصد از كل اعتبارت ساليانه كشور به اين استان تخصيص يابد .

سيد آبادي نماينده سبزوار از طرفداران تقسيم استان به پنج گزينه است، وي معتقد بود در صورتي كه استان تقسيمي بجز اين حالت داشته باشد ، با توجه به سوابق قبلي نا امني هاي ناگواري سطح استان را فرا خواهد گرفت

محمد رضا خبازنماينده كاشمر از نمايند گان استان خراسان گفت : بيشتر مردم و نمايندگان با پنج استاني شدن خراسان موافق هستند .

وي در گفتگو با خبرگزاري مهر افزود: تقسيم استان خراسان همان گونه كه تقسيمات براي كل كشور فوايد و آثار فراواني دارد براي اين استان نيز مفيد فايده است .

خباز تاكيد كرد : با تقسيم استان خراسان مردم اين استان نيز از نعمات چند استاني شدن بهره مند خواهند شد .

خباز تصريح كرد : تنها مسئله نگران كننده در خصوص پنج استاني شدن مخالفت دولت و شواي نگهبان مبني بر اضافه شدن هزينه ها و بودجه است كه در حال حاضر اين مسئله در هاله اي از ابهام قرار دارد .

وي در خصوص نحوه برخورد مردم خراسان با تقسيم اين استان گفت : تقسيم اين استان خواست همه خراساني هاست ولي از طريق مراجع قانوني چرا كه مردم اين استان فهيم وآ گاه هستند و نظراتشان را تنها از طريق قانون و نمايندگانشان در مجلس پيگيري مي كنند و قطعا مخالفان تقسيم خراسان دست به اغتشاش نمي زنند .

رسول مهرپرور نماينده مردم درگز در مجلس شوراي اسلامي گفت دولت در لايحه خود پيشنهاد تقسيم خراسان به 3 استان را مطرح كرده است كه در حال حاضر اين استان عملا به همين صورت اداره مي شود.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد،در استانداري خراسان كارهابه 3 بخش شمالي ، جنوبي و مركزي تقسيم شده است .

نماينده مردم درگز اظهارداشت ، نظرات كميسون امنيت ملي يعني 3 استاني شدن به هيچ وجه كارشناسي شده نيست و اكثر نمايندگان استان خراسان با آن مخالف هستند.

اما نماينده مردم قوچان در مجلس در اين باره ديد گاه ديگري دارد. محمد باقر ذاكري گفت : اگر در لايحه 3 استاني دولت تغييراتي بوجود آيد و نظر بعضي از شهرهايي كه مشكل دارند تامين شود بهترين گزينه در اين خصوص است .

محمد عبايي خراساني يكي ديگر از نمايندگان مرد م مشهد در مجلس شوراي اسلامي نيز درهمين خصوص گفت ، اكثر نمايندگان معتقدند كه اداره استان خراسان از عهده يك استاندار خارج بوده و با اصل تقسيم اين استان موافق هستند.

عضو كميسيون قضايي مجلس در خصوص پيش بيني خود از سرنوشت اين لايحه در جلسه فردا گفت : اميدواريم كه اين لايحه به تصويب نمايندگان برسد.

موسي قرباني نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان يكي از مخالفان تقسيم استان خراسان ،با بيان اينكه اين استان تفاوت عمده اي با استان هايي دارد كه در گذشته تقسيم شدند دارد گفت : در استان خراسان مدعيان مركزيت استان و مخالفان استقرار آن در شهري غير از شهر خود شان ، آنقدر زياد است كه باعث بروز برخي ناآرامي ها در آن مناطق شد.

وي خاطر نشان كرد: اين منطقي نيست براي اينكه اعتبار يك استان را زياد كنيم ، آن را كوچك يا قطعه قطعه كنيم .

مرتضي خيرآبادي نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت : اين استان به تنهايي از مجموع 15 استان كشور وسيع‌تر است، و 27 برابر كوچك ‌ترين استان كشور است و 5 برابر ميانگين استان‌هاي بزرگ كشور است. با توجه به عدم تخصيص بودجه مناسب در طول ساليان گذشته ما شاهد فقر و محروميت بسيار زيادي در استان خراسان هستيم؛ به طوري كه طبق نظريه دفتر مناطق محروم، بيشتر روستاهاي توسعه ‌نيافته در استان خراسان ديده مي ‌شوند.

خيرآبادي تصريح كرد: 21 نفر از نمايندگان استان خراسان اعلام كرده اند كه موافق 5 استاني شدن خراسان هستند.

علي تاجرنيا نماينده مشهد نيز اظهار داشت: ايده ‌آل‌ترين وضعيتي كه در خصوص طرح تقسيم استان خراسان مطرح است، بحثي است كه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به آن رسيده است، مبني بر اين كه تغييري در ساختار تقسيمات كشوري ايجاد شود.

وي افزود: در اين صورت بحث مداومي كه همواره روستا تقاضاي بخش شدن دارد، بخش‌ها مي‌خواهند شهرستان شوند، و شهرستان‌ها با شهرستان‌هاي همجوار خود،‌ تشكيل يك استان دهند، خاتمه پيدا مي‌كند، و آن بحثي است كه در وزارت كشور بدان پرداخته شده و كميسيون امنيت ملي هم با توجه به همين رويكرد، تقسيم استان خراسان را مدنظر قرار داده است و آن هم سيستم ايالتي شدن است.

تاجرنيا ادامه داد: خراسان به عنوان اولين ايالتي است كه مطرح مي‌شود و پنج استان زير مجموعه بتوانند كار خود را انجام دهند.

مهدي آيتي نماينده بيرجند با بيان اينكه خراسان 30 شهرستان ، 60 شهر و 80 بخش دارد ، اظهارداشت ، دراين 40 سال شاخصهاي مختلف سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي در استانهاي ديگر كشور در مقايسه با خراسان دچار تحول زيادي شده است .

نماينده مردم بيرجند درمجلس شوراي اسلامي نيز درباره لايحه تقسيم استان خراسان گفت : عدم توزيع مناسب بودجه براي رفع محروميت ها، ارتقا امنيت ملي و عدالت اجتماعي دراستانها، تقسيم استان خراسان را ضروري مي سازد. .

نماينده مردم بيرجند در مجلس تاكيد كرد، كارشناسان و بيش از 80 درصدنمايندگان استان خراسان كه پيش از اين طرح 5 استاني شدن را به مجلس ارائه دادند، همچنان معتقدند استان خراسان بايد به 5 استان تقسيم شود.

