رهنمودهای رهبری راهگشای جلب مشارکت حداکثری در انتخابات است

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: عملی کردن رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری همواره راهگشا بوده است و زمینه لازم برای جلب مشارکت و حضور حداکثری مردم در صحنه را فراهم می کند و به همین دلیل انتظار می رود که تذکرات معظم له از سوی مجریان و داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به رسالت و جایگاه مردم در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه در کشور یادآور شد: حضور و مشارکت مردم در عرصه زمینه ساز برگزاری انتخاباتی سالم است و به همین دلیل نیز مقام معظم رهبری همواره در بیانات خود بر نقش و جایگاه مردم در این عرصه مهم تاکید می کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: از ماه ها قبل دشمنان نظام اسلامی برنامه های خود را برای مایوس کردن مردم از حضور در صحنه آغاز کرده اند ولی ملت ایران همواره در موقعیت های حساس ضمن حضور پرشور در صحنه حمایت خود را از نظام اسلامی اعلام کرده است و انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی نیز این ویژگی را دارد و بدون شک با حضور حداکثری مردم برگزار می شود.

وی با اشاره به دیگر محورهای رهنمودهای مقام معظم رهبری در جریان دیدار با مردم شهر قم گفت: تاکید مقام معظم رهبری از عدم وابستگی افراد داوطلب به کانون های قدرت و ثروت یکی از مهمترین مواردی بود که طی چند سال اخیر نیز بارها از سوی مسئولان نظام تذکر داده شده است و این مهم نشان دهنده تاکید معظم له مبنی بر حضور نیروهای وفادار به نظام اسلامی در مجلس شورای اسلامی است.

حسینی با اشاره به اینکه اگر نیروهای وابسته به جریان های قدرت و ثروت راهی مجلس شورای اسلامی شوند دیگر مجلس حالت نمایندگی از سوی ملت را ندارد، بیان کرد: وقتی که کسانی از سوی کانون های ثروت مورد حمایت قرار می گیرند و با هزینه های هنگفت انتخاباتی وارد عرصه می شوند دیگر نمی توانند از حق و حقوق مردم در مجلس شورای اسلامی دفاع کنند.

وی با تاکید بر هوشیاری مردم از عدم رای دادن به افراد وابسته به جریان انحرافی گفت: متاسفانه در حال حاضر جریانی که به کانون های قدرت و ثروت وصل شده است با هزینه های هنگفت و با سیاست های غلط در حوزه های مختلف به ویژه فرهنگی و اقتصادی در تلاش است که مجلس را به چنگ خود درآورد که انتظار می رود مردم به افراد نزدیک و وابسته به این جریان رای ندهند.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در پایان اظهار داشت: وقتی که فردی یک میلیارد تومان برای تبلیغات در مجلس آن هم در یک شهر کوچک هزینه می کند دیگر نمی تواند وکیل خوبی برای مردم باشد و باید به جای دفاع از منافع نظام و مردم به فکر پر کردن جیب حامی های خود باشد و به همین دلیل دیگر این افراد شایستگی حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم را ندارند.

