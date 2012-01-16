موضع‌ ضدایرانی لابی صهیونیستی کنگره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوزف لیبرمن" عضو مجلس سنای آمریکا از ایالت کانکتیکات گفت: در صورتی که تحریم های تدوین شده از سوی آمریکا علیه ایران شکست بخورد باراک اوباما آماده می شود تا دستور حمله به ایران را صادر کند.

این لابی صهیونیستی که خانواده خود را از بازماندگان واقعه جنجالی هولوکاست می داند، می نویسد: من نمی دانم که رئیس جمهوری دستور حمله به تاسیسات ایران را در صورت شکست تحریم ها خواهد داد یا خیر، اما می دانم که وی اختیار انجام آن را دارد و بر این باورم که آماده این کار می شود.

وی همچنین گفت: من هرگز فکر نمی کنم که اوباما نیرو به ایران اعزام بکند.

اظهارات این سناتور صهیونیست در آمریکا در حالی است که همقطاران وی تلاش زیای را برای وارد کردن دولت اوباما به یک مناقشه تمام عیار با ایران آغاز کرده اند.

"پل کریگ رابرتز" معاون وزیر خزانه‌داری دولت رونالد ریگان در مقاله ای که اخیرا از وی در رسانه های آمریکا به چاپ رسیده می نویسد: : چند عامل آمریکا را به سوی جنگ با ایران سوق می دهد که اسرائیل یکی از این عوامل مهم است.

وی می نویسد: اسرائیل تمایل دارد تا تمامی حامیان فلسطینی ها و حزب الله در جنوب لبنان را از بین ببرد که ایران یکی از این حامیان مهم است.

برخی تحلیلگران نیز بر ین باورند که رژیم اسرائیل بر آن است تا با اقدامی نسنجیده و یکجانبه آمریکا را بطور ناخواسته وارد جنگ با ایران بکند.