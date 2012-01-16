ساخت نیمی از مسکن مهر در بافتهای فرسوده/هزینه ساخت 40 درصد ارزان تر

محمد آیینی در گفتگو با مهر با اشاره به ساخت مسکن مهر در بافت های فرسوده شهری، اظهار داشت: نوسازی بافتهای فرسوده با ساخت 10 هزار واحد سالیانه شروع شده و الان به 150 هزار واحد رسیده است که امیدواریم در 2 سال آینده نیمی از مسکن مورد نیاز کشور در بافتهای فرسوده تامین شود.

معاون شرکت مادرتخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری با اشاره به نیاز کشور به ساخت یک میلیون واحد مسکونی، گفت: نیاز به مسکن شهری سالیانه حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد است که این واحدها را می توان در بافت فرسوده تامین کرد زیرا سال 91 پیک تقاضا در بازار مسکن است.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی بافت های فرسوده شهری، اظهار داشت: هدف ما این است که مسکن مهر در بافتهای فرسود جای خود را باز کند تا علاوه بر اینکه بافتهای فرسوده نوسازی می شوند مسکن مورد نیاز کشور هم در این محدوده تامین شود.

معاون شرکت مادرتخصصی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تاکید بر تامین زیر ساختهای مسکن در بافتهای فرسوده، گفت: به دلیل اینکه عمده زیر ساختهای مورد نیاز در بافتهای فرسوده فراهم است و اغلب نیازها مانند مراکز فرهنگی و بهداشتی در این مناطق وجود دارند؛ بنابراین ساخت مسکن مهر در بافت های فرسود اقتصادی تر است.

وی با بیان اینکه در برخی از موارد باید شبکه آب و فاضلات این مناطق گسترش پیدا کند، افزود: ساخت مسکن در بافتهای فرسوده حداقل 40 درصد ارزان تر از دیگر زمینها تمام می شود که دولت هم برنامه ساخت سالانه 420 تا 440 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده را دارد.