سطح هوشیاری احمد عزیزی به عدد 12 رسید

زینب عزیزی، خواهر این شاعر درباره آخرین وضعیت او به خبرنگار مهر گفت: از مدتی پیش که دستگاه «ان جی» را از بدن احمد جدا کردهاند، به طور طبیعی غذا میخورد و حتی از چند روز پیش ناهارهایش را به طور کامل به او میدهیم و چند روزی است که میتواند چلوخورشت هم بخورد.
وی افزود: حرکات بدنی احمد هم بهبود محسوسی یافته و به خوبی میتواند دست و پاهایش را تکان دهد. البته در ادای کلمات هنوز مشکل دارد و به جز کلماتی مثل «آب» و «بگیر» که ممکن است هفتهای یک بار هم اتفاق بیفتد، مشکل تکلم او پابرجاست.
خواهر احمد عزیزی همچنین با اشاره به مشکل تراشه گلوی این شاعر اضافه کرد: پزشکان همچنان معتقدند این تراشه باید در گلوی احمد باقی بماند، ولی از طرف دیگر این مسئله به تنگ شدن دریچه گلوی او و آوردن گوشت اضافه منجر میشود و تنفس احمد را گاهی دچار مشکلات جدی میکند.
وی همچنین سطح هوشیاری برادرش را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: الان سطح هوشیاری احمد روی 12 است و تا سطح هوشیاری افراد عادی که 15 است، فاصله زیادی ندارد. دکتر مسجدی هم معتقد است تا زمانی که هوشیاری او به این سطح نرسیده باشد، امکان عمل مجدد او وجود ندارد.
زینب عزیزی همچنین از ارائه پروندهای مربوط به کتابهای شعر احمد عزیزی به دفتر مقام معظم رهبری و وعده برخی مسئولان برای تجدید چاپ آنها خبر داد.
کتاب «کفشهای مکاشه» این شاعر در مدتی که او بستری بوده، تجدید چاپ شده است.
احمد عزیزی بیش از سه سال است که به دلیل عارضه ریوی در وضعیت خاص پزشکی به سر میبرد و هماکنون در بخش ICU بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کرمانشاه بستری است. کفشهای مکاشفه، شرجی آواز، باغ تناسخ، ترجمه زخم، باران پروانه، رودخانه رویا، ملکوت تکلم و سیل گل سرخ از مهمترین تالیفات این شاعر کرمانشاهی است.
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