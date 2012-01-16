کمک 206 میلیونی خیران به تجهیز بخش دیالیز بیمارستان امام رضا (ع) آمل

عباس علی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حاج حسن صابونچی خیر تهرانی، یک دستگاه دستگاه دیالیز به بیمارستان امام رضا (ع) اهدا کرد.

وی افزود: این خیر نیکوکار، دستگاه دیالیز را به نیت و یادبود فرزند مرحوم خود زینب صابونچی خریداری و به بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) آمل اهدا کرد.

سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) آمل اضافه کرد: محمد صالح علی پور، خیر آملی به ارزش شش میلیون ریال تجهیزات درمانی برای این مرکز درمانی خریداری کرد.

کمالی ادامه داد: هم اکنون در بخش دیالیز آمل، 24 دستگاه دیالیز فعال بوده و با توجه به تعداد مراجعه بالای بیماران دیالیزی از شهرهای همجوار، ضریب اشغال دستگاههای دیالیز در این بیمارستان بالا است.

وی تصریح کرد: خیران آملی پارسال کمکهای قابل توجه به این بیمارستان داشتند که از جمله آنها کمک مالی 600 میلیون ریال یکی از خیران برای خرید دستگاه سونوگرافی در این بیمارستان اشاره کرد.

سرپرست بیمارستان امام رضا (ع) آمل ادامه داد: خرید دو دستگاه تشخیص نوار قلب، از کمکهای خیران به بیمارستان امام رضا در سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: مجمع خیران آمل، پارسال یک دستگاه خودرو برای امور ادارای بیماران دیالیزی و کمک هزینه برخی از بیماران این بخش پرداخت کرد.

بیمارستان امام رضا (ع) در آمل، با بیش از 200 تخت فعال یکی از بیمارستانهای محوری در شهرهای مرکزی مازندران است و بیش از 600 هزار نفر از جمعیت این شهرها را زیرپوشش دارد.